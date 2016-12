Londra, il super tifoso muore al velodromo

- Sette anni fa, quando il Cio assegnò a Londra i Giochi, Conrad Readman decise che non avrebbe perso un solo giorno di gare. E così, qualche anno dopo, ha preso le ferie proprio nel periodo olimpico. Venerdì, però, si è accasciato in un bagno del velodromo di Stratford ed è morto a 49 anni. In pista, nel frattempo, i suoi beniamini Victoria Pendleton e la squadra dell'inseguimento maschile, conquistavano l'oro.

Conrad Readman, residente a Colchester, nella contea dell'Essex, aveva programmato accuratamente le proprie vacanze estive affinché, durante i Giochi, coincidessero con le competizioni riservate ai pistard.

Mentre si disputavano le fasi conclusive della gara, l'uomo si è assentato per qualche istante e si è recato alla toilette, dove però è stato colto un attacco cardiaco e ha perso i sensi. Soccorso da una squadra di primo intervento, è stato sottoposto a un tentativo di rianimazione per ben 23 minuti e infine trasferito in ospedale, ma non c'è stato nulla da fare.

"Non c'è mai stato un solo giorno nel quale non si mostrasse entusiasta della possibilità di assistere alle gare", ha raccontato la moglie al quotidiano The Colchester Gazette. "Mai aveva avuto problemi cardiaci, e da quindici anni non aveva bisogno di andare dal medico. E' morto mentre faceva qualcosa che amava", e' stata l'amara conclusione.