Olimpiadi, Londra vuole un futuro d'oro

- Londra - Boris Johnson, uno dei più appassionati e stravaganti tifosi di queste Olimpiadi, guarda già alla fine dei Giochi e sta cercando di convincere più di 100 compagnie straniere ad investire nella capitale inglese. Boris, come tutti i media lo chiamano, potrebbe apparire un personaggio un po’ bizzarro, sia per i toni delle dichiarazioni e alcuni comportamenti molto poco usuali nella solitamente composta ed elegante classe politica inglese, sia per l’arruffata capigliatura biondissima. Il modo in cui la città ha gestito l’organizzazione dei Giochi, però, oltre alla prontezza dimostrata nel risolvere velocemente tutti i problemi che si sono presentati, costituiscono per il sindaco di Londra un indiscutibile successo.

Ed è proprio l’onda di questo successo che Johnson vuole cavalcare per portare investitori nella City e rivitalizzare l’economia londinese. “Pensiamo che i vantaggi ricavati dall’ospitare i Giochi Olimpici e gli investimenti che sono stati fatti, assicureranno alla città una crescita economica e di posti lavoro per un lungo tempo a venire”, ha dichiarato il sindaco in un’intervista. ’London and Partners’, un’organizzazione in parte fondata da Johnson che attrae e promuove il business all’interno della città, in questi giorni sta ospitando una serie di incontri con molte aziende e compagnie, che hanno sede soprattutto in Cina, in India o negli Stati Uniti e che non hanno già una larga presenza nella capitale.

La speranza del sindaco è dunque quella di trasformare le medaglie d’oro del Team GB, in oro per l’economia e di sfruttare l’euforia creata dai Giochi per convincere sempre più persone ad investire a Londra. Se il progetto di Jonhson dovesse andare a buon fine, inoltre, i risultati non sarebbero positivi solo per la città, ma anche per la carriera politica di Boris, che ora sembra essere il più accreditato alla successione di David Cameron sulla poltrona di Primo Ministro. Il sindaco di Londra, che apparve per la prima volta agli occhi del mondo mentre, con una mano in tasca, riceveva la bandiera olimpica durante la cerimonia di chiusura dei Giochi di Pechino quattro anni fa, ha visto la sua popolarità crescere a dismisura quest’anno.

Il matrimonio di William e Kate, il Giubileo per i 60 anni di regno della Regina e infine le Olimpiadi, grandi eventi che hanno dimostrato le qualità politiche e mediatiche di Jonhson e gli hanno procurato l’apprezzamento della gente. Lui continua a dichiarare che non pensa assolutamente a diventare Primo Ministro, che non succederà mai, ma ormai tutti i media lo indicano come il candidato forte, nettamente favorito su George Osborne, a lungo ritenuto da tutti l’erede designato di Cameron. Il suo mandato come sindaco di Londra scade nel 2016, ma ciò non sarebbe di ostacolo ad un’eventuale elezione; sarà dunque l’eccentrico Boris Jonhson il prossimo Primo Ministro?