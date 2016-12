Schwazer, guai da Arma e sponsor

- "Non c'è spazio per le giustificazioni ": sono queste le parole di Michele Didoni, allenatore di Schwazer, risultato positivo all'Epo eseguito a sorpresa mentre si allenava a Oberstdorf. La partecipazione ai giochi di Londra 2012 è "solo" un sogno sfumato per l'atleta che dovrà ora fare i conti con tutte le conseguenze del caso, vale a dire esser soggetto a procedimenti sia sportivi che penali.

Ad oggi l'azzurro è un carabiniere scelto del Centro Sportivo dell'Arma con sede a Bologna: i provvedimenti che potrebbero arrivare dal Comando Generale sono quelli che preoccupano maggiormente l'atleta. Proprio dal Comando fanno sapere che sono già stati avviati contatti con la presidenza del Coni per l'adozione di "provvedimenti conseguenti" nei confronti del carabiniere Schwazer. Ossia su questo fronte l'altoatesino rischia il penale.

Ma i guai per Schwazer non sembrano esser finiti. L'atleta, testimonial per alcuni spot pubblicitari con la Ferrero, dovrà ora anche fare i conti con la multinazionale specializzata in prodotti dolciari. Dall'azienda fanno sapere di esser "dispiaciuti" per l'accaduto e aggiungono che il contratto con Alex Schwazer "era in scadenza con le Olimpiadi e comunque ogniqualvolta facciamo accordi con i nostri testimonial abbiamo delle clausole di rescissione".

Le delusioni comunque sono tante. Franco Arese, presidente della Fidal si è così espresso: "È una giornata amara, ma è meglio una medaglia in meno che combattere con situazioni del genere. Sono molto amareggiato, era una delle poche medaglie che si potevano vincere".