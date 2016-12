foto Ap/Lapresse

18:27

- Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano ha disposto l'esclusione immediata dalla squadra olimpica di un atleta che non è ancora giunto a Londra. Per l'azzurro il Coni ha ricevuto una notifica di esito avverso per un controllo antidoping disposto precedentemente dalla Wada, l'agenzia mondiale antidoping. Il capogruppo della disciplina interessata è stato prontamente informato dal Coni per gli adempimenti di conseguenza.