Londra, l'Olympic Park diventa un Olympic Party

“Tutti stanno uscendo con tutti e si stanno divertendo molto” ha dichiarato sulle pagine del ‘The Observer’ Leith Shankland, nuotatore sudafricano. “Siamo stati in viaggio fin dagli ultimi giorni di maggio e non abbiamo avuto la possibilità di uscire per due mesi, quindi è una grande liberazione. L’atmosfera è stupenda, piena di vibrazioni positive, per me una delle esperienze più divertenti della mia vita”. Molti record olimpici e del mondo sono caduti la settimana scorsa all’Aquatics Centre e Shankland assicura che i suoi compagni di squadra e alcuni componenti del team USA sono già stati fuori dal villaggio per esplorare i pub e i locali di Londra est: “beviamo qualcosa, balliamo e chiacchieriamo con qualche ragazza”, ha detto, aggiungendo di sperare che queste chiacchiere possano trasformarsi in qualcosa di più.

Il villaggio olimpico è tradizionalmente famoso per trasformarsi gradualmente da tempio delle virtù atletiche a santuario del vizio e dell’eccesso con il progredire delle competizioni. Settimana scorsa, dopo la sua vittoria, il ciclista inglese Wiggins è stato fotografato mentre finiva parecchi bicchieri di wodka in un locale del centro, ma la maggior parte degli atleti preferisce festeggiare nella privacy della loro temporanea e chiusa comunità. Si dice che nelle precedenti edizioni dei Giochi le camere degli atleti fossero diventate luoghi per fare festa 24ore su 24 e le sale del ristorante il posto migliore per trovare un partner. Un clima di festa talmente diffuso e libertino da indurre gli atleti a coniare un secondo motto olimpico: “ciò che succede nel villaggio resta nel villaggio”

Intervistato dalla ESPN su questo argomento prima dell’inizio di London 2012, il nuotatore americano Ryan Lochte, medaglia d’oro e record del mondo, ha dichiarato che circa il 75% degli atleti fa sesso durante le Olimpiadi e ha aggiunto che, essendo single, sperava di rientrare nella percentuale. Ieri però, ospite all’evento di uno dei suoi sponsor, il campione americano non si è voluto sbottonare e a precisa domanda ci ha risposto evasivo che il maggior divertimento l’ha avuto in piscina. Ciò che succede nel villaggio resta nel villaggio.