Italnuoto, il presidente Barelli: "Che figuraccia"

foto Ap/Lapresse Correlati Magnini: "L'Italia ha sbagliato tutto"

Dotto e Orsi contro il capitano

Fede difende il suo Filippo

Tutto sui Giochi di Londra 14:47 - Era dal 1984 che gli azzurri del nuoto non tornavano a casa a mani vuote. Londra 2012, per usare le parole di Luca Dotto, è stata una "Caporetto". Posizione condivisa dal presidente della Federnuoto, Paolo Barelli: "Qualcuno l'ha fatta fuori dal vaso e la conseguenza è stata esporci ad una figuraccia incredibile". Il numero uno del nuoto azzurro difende però Federica Pellegrini: "E' una fuoriclasse, un purosangue". - Era dal 1984 che gli azzurri del nuoto non tornavano a casa a mani vuote. Londra 2012, per usare le parole di Luca Dotto, è stata una "Caporetto". Posizione condivisa dal presidente della Federnuoto, Paolo Barelli: "Qualcuno l'ha fatta fuori dal vaso e la conseguenza è stata esporci ad una figuraccia incredibile". Il numero uno del nuoto azzurro difende però Federica Pellegrini: "E' una fuoriclasse, un purosangue".

Un'Olimpiade da dimenticare

Le parole del presidente della Federnuoto trovano giustificazione riguardando l'opaca spedizione azzurra in terra britannica. Federica Pellegrini sognava di migliorarsi riconquistando l'oro nei "suoi" 200 stile libero e salendo sul podio nei 400. Due quinti posti, farciti da polemiche, lasciano l'amaro in bocca.



Anche da Fabio Scozzoli ci si aspettava qualcosa di più: il settimo posto nei 100 rana non rende giustizia all'azzurro il cui tempo in semifinale gli aveva garantito la qualificazione con il secondo miglior cronometro.



Criticare Gregorio Paltrinieri, quinto nei 1500 a soli 17 anni, non è opportuno. L'Italnuoto, però, sperava in lui per riscattare le opache prestazioni olimpiche.



I velocisti Magnini e Dotto, infine, sono finiti sui giornali non certo per le rispettive prestazioni ma per il tutti contro tutti innescato dalle parole del capitano dopo l'eliminazione: "L'Italia ha sbagliato tutto" aveva tuonato Filippo, attirandosi le critiche del compagno Marco Orsi e dello stesso Dotto.