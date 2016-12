Il terremoto ha creato disagi anche alla famiglia Rossi, come racconta emozionato a Tgcom24 il papà della neo campionessa olimpica pochi istanti dopo il successo: “Abbiamo voluto sistemare subito la casa, dopo il sisma, affinché Jessica entrasse in pedana sapendo che noi eravamo a posto. Abbiamo iniziato a fare festa stamattina, perché per noi è già un traguardo essere arrivati alle olimpiadi”.



Tutti i pensieri sono ora a Londra dove Jessica è sul gradino più alto del podio: “Non l'ho ancora sentita. E' stata strepitosa, ci ha abituati fin da bambina a fare queste cose. Ha iniziato con me 10 anni fa e abbiamo iniziato insieme” chiude Rossi.



E contemporaneamente, dalla Gran Bretagna, Jessica ringrazia proprio mamma e papà: “Grazie ai miei genitori e a tutti quelli che mi hanno sostenuto per vincere questa medaglia. L'avevo preparata dall'inizio alla fine e non ho lasciato andare via mai una fucilata. Tutte le sere mi addormentavo con il pensiero di andare via con l'oro al collo, non sono contenta...di più”.