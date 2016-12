foto SportMediaset

16:58

- Il procuratore federale, Stefano Palazzi, ha chiesto tre anni e sei mesi di squalifica per Leonardo Bonucci e un anno per Simone Pepe, nell'ambito del processo sportivo sul calcioscommesse in corso a Roma. Entrambi i giocatori bianconeri sono stati deferiti per la violazione dell'art. 7 del codice di giustizia sportiva in merito alla partita Udinese-Bari del maggio 2010. Per Bonucci l'accusa è di illecito sportivo, per Pepe è di omessa denuncia.