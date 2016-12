foto SportMediaset Correlati Palazzi chiede 15 mesi per Conte

L'avv. Bongiorno a Tgcom24 17:18 - Cinque punti di penalizzazione e 80mila euro d'ammenda. Questo il patteggiamento chiesto dal Bari nel processo al calcioscommesse. Anche la Sampdoria ha chiesto il patteggiamento, con un punto di penalizzazione e 30mila euro d'ammenda. La Commissione disciplinare ha accolto le richieste dei due club. Sul fronte Juve, indiscrezioni parlano di uno stop di nove mesi per l'allenatore Antonio Conte. - Cinque punti di penalizzazione e 80mila euro d'ammenda. Questo il patteggiamento chiesto dal Bari nel processo al calcioscommesse. Anche la Sampdoria ha chiesto il patteggiamento, con un punto di penalizzazione e 30mila euro d'ammenda. La Commissione disciplinare ha accolto le richieste dei due club. Sul fronte Juve, indiscrezioni parlano di uno stop di nove mesi per l'allenatore Antonio Conte.

Per il pentito Masiello 26 mesi di stop

Due anni e due mesi di squalifica più 30mila d'euro d'ammenda, è, invece, l'istanza del pentito Andrea Masiello accolta dalla Commissione Disciplinare, con il parere favorevole di Palazzi. L'ex capitano del Bari è stato deferito per sei presunti illeciti sportivi così come il suo ex club.



Tra le società che hanno chiesto di patteggiare anche Siena (80mila euro di ammenda in continuazione alla penalizzazione di 6 punti e 20mila euro relativa agli atti di Cremona).



Ecco le altre istanze di patteggiamento, concordate con il procuratore Palazzi, relative agli altri tesserati: due anni di squalifica e 10mila euro d'ammenda per Alessandro Parisi; 1 anno e 8 mesi di squalifica più 20 mila euro d'ammenda per Marco Rossi; 4 mesi di squalifica per Bortolo Mutti e Guido Angelozzi; 3 mesi e 10 giorni per Marco Esposito, 2 mesi in continuazione per Filippo Carobbio, 1 mese in continuazione per Carlo Gervasoni; 6 mesi per Cristian Stellini in continuazione alla squalifica relativa al processo su gli atti di Cremona (2 anni e 50mila euro).





Chiesti 3 anni e 6 mesi per Bonucci e un anno per Pepe

Tre anni e sei mesi di squalifica per Leonardo Bonucci, un anno per Simone Pepe: queste le sanzioni richieste per i due giocatori della Juventus dal procuratore federale Stefano Palazzi nell'ambito del processo sportivo sul calcioscommesse in corso a Roma presso l'ex Ostello della gioventù del Foro Italico. Entrambi i giocatori bianconeri sono stati deferiti per la violazione dell'articolo 7 del codice di giustizia sportiva in riferimento alla partita Udinese-Bari del maggio 2010: mentre Bonucci, però, deve difendersi dall'accusa di illecito sportivo, Pepe è stato deferito per omessa denuncia.



Bongiorno a Tgcom24: "Il sistema non funziona"

"Credo che sia una situazione arrivata a questo punto perché la Juventus ha notato che questo sistema che preclude una vera e propria difesa induce gli avvocati quasi a convincere il tesserato al patteggiamento". E’ quanto osserva l’avvocato Giulia Bongiorno su Tgcom24, intervistata da Antonio Bartolomucci di SportMediaset per il processo calcioscommesse. "Gli avvocati si trovano in conflitto con i loro assistiti", aggiunge. "E’ difficile spiegare a chi si crede innocente a patteggiare. Io non entro nel merito del singolo caso. Questo è sintomo che qualcosa che non va. Non credo che sia spia sul fatto che non funzioni la commissione disciplinare o Andrea Agnelli. A non funzionare è questo sistema, altrimenti la prossima volta sarà uguale, affrontiamo il problema alla radice. Non è il singolo giudice ad aver sbagliato, ma è l’ansia di rapidità".