Londra, è "Wiggo" mania

foto Twitter 19:20 - Bredley Wiggins ha festeggiato ieri sera la medaglia d’oro che lo rende l’atleta britannico più vincente di sempre nel più classico stile british, bevendo tanto da essere “ubriaco cieco”, come lo stesso atleta ha scritto su twitter intorno alle 2.30 della scorsa notte. Il ciclista, che meno di un mese fa è diventato il primo britannico a vincere il Tour de France, ha poi ringraziato tutti i suoi fan per il loro calore e ha concluso il cinguettio con un eloquente “What a day!”. - Bredley Wiggins ha festeggiato ieri sera la medaglia d’oro che lo rende l’atleta britannico più vincente di sempre nel più classico stile british, bevendo tanto da essere “ubriaco cieco”, come lo stesso atleta ha scritto su twitter intorno alle 2.30 della scorsa notte. Il ciclista, che meno di un mese fa è diventato il primo britannico a vincere il Tour de France, ha poi ringraziato tutti i suoi fan per il loro calore e ha concluso il cinguettio con un eloquente “What a day!”.

Wiggo, come lo chiamano qui, ha conquistato proprio tutti, influenti rappresentati del mondo politico e dello sport, quanto la gente normale. Sui giornali si sprecano gli aggettivi per lodarlo, straordinario, fantastico ed eroe nazionale i più utilizzati, e la gente gira per le strade con finti basettoni come i suoi e brinda alla sua vittoria nei pub. Wiggins piace alla gente non solo perché è un vincente, il più vincente di tutti con sette medaglie olimpiche, ma soprattutto perché è normale: “sembra proprio un bravo ragazzo, uno che potrebbe passare la serata al pub con noi senza problemi – afferma uno sfegatato tifoso del Liverpool oltre la sessantina – e finalmente in Gran Bretagna abbiamo un atleta su cui si può contare nei momenti di pressione”.



Il fascino che esercita sul pubblico e i suoi straordinari risultati hanno dato vita, a partire dal giorno successivo alla vittoria, a un’intensa campagna mediatica per far si che venga proclamato Cavaliere. Per le strade sembrano essere tutti d’accordo e anche dal Parlamento arrivano espliciti commenti in questo senso, come quello rilasciato al London Evening Standard da Emily Thornberry: “E’ un eroe nazionale, un esempio da seguire per tutti, credo che meriti sicuramente di diventare Cavaliere”. La campagna in favore di Sir Wiggins è dunque iniziata, ma l’ultima parola spetta alla Regina.



Il campione di ciclismo, dal canto suo, continua a mantenere un basso profilo e dichiara ai microfoni della BBC: “non sono una celebrità, non lo sono mai stato e non lo sarò mai, anzi, disprezzo la cultura della celebrità. Quando finiranno le Olimpiadi tornerò alla mia vita normale, a settembre i miei figli tornano a scuola e io li accompagnerò la mattina, tornerò a prenderli nel pomeriggio, e poi andrò al supermercato a comprare il latte”. Per il momento, però, le Olimpiadi sono ancora in corso e Wiggo sembra dedicarsi molto più alla birra che al latte.

Marco Mugnaioli