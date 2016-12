foto Afp

- Dura replica della Federcalcio al numero uno della Juventus, Andrea Agnelli, che ha definito la giustizia sportiva "una dittatura" dopo la richiesta di 15 mesi di squalifica per l'allenatore Antonio Conte. "La Figc e i suoi organi operano con correttezza nel pieno rispetto delle norme. Le valutazioni del presidente Agnelli non sono accettabili e vanno - si legge in una nota - al di là di un legittimo esercizio per diritto di critica".