Conte deve ora difendersi dalla doppia accusa di non aver denunciato le presunte combine delle partite Novara-Siena e AlbinoLeffe-Siena, entrambe disputate nella primavera 2011. Stessa richiesta di pena, un anno e tre mesi di squalifica, è stata formulata dalla Procura per Angelo Alessio, vice allenatore della Juventus deferito con le stesse accuse.



Agnelli: "Figc e giustizia sportiva fuori dal diritto"

E' durissima la reazione di Andrea Agnelli, presidente della Juventus, che parla di un sistema "dittatoriale", del tutto "non adeguato", "paradossale" e "inaccettabile". "La rispettabilità dei singoli è messa a repentaglio ed è quindi a loro che spetta la parola finale sulle decisioni da assumere, con la consapevolezza che la Juventus li sosterrà in tutti i gradi di giudizio. Sarà una stagione complessa ed impegnativa, ma la concentrazione sulle prestazioni in campo della Squadra da parte di tutto il nostro ambiente rimane alta con l'obiettivo di confermarci vincenti a maggio 2013.



Rilevo nuovamente l'incapacità di interpretare le moderne esigenze del professionismo di alto livello. Anche avendo scelto, contro ogni istinto di giustizia e con una logica di puro compromesso, la strada del patteggiamento per poter limitare i danni di una giustizia sportiva vetusta e contraddittoria, ci si scontra con un sistema dittatoriale che priva le società e i suoi tesserati di qualsivoglia diritto alla difesa e all'onorabilità", afferma ancora Agnelli.



Legale Conte: "La Procura sbaglia"

"Ho studiato solo queste carte per settimane e loro nello stesso tempo ne hanno esaminate migliaia. Io di fronte a me non vedo dei superman così come non lo sono io, vedo degli esseri umani che possono sbagliare, in buona fede". Così Antonio De Rensis, uno dei legali di Antonio Conte, nel corso della requisitoria, ipotizza la possibilità che la Procura federale abbia commesso degli errori "per troppa stanchezza" nell'esaminare le carte processuali.



Figc: "Le valutazioni di Agnelli sono inaccettabili"

"La Figc e i suoi Organi operano con correttezza nel pieno rispetto delle norme statutarie che garantiscono l'indipendenza e l'autonomia della Giustizia Sportiva cosi' come disciplinata dall'Ordinamento Sportivo Nazionale: le valutazioni del Presidente della Juventus Andrea Agnelli non sono accettabili e vanno al di la' di un legittimo esercizio del diritto di critica". Lo afferma la Figc in una nota nella quale si replica alle dichiarazioni del presidente della Juventus, Andrea Agnelli. Le parole del numero uno bianconero, secondo la Figc, "contrastano peraltro con le dichiarazioni (rilasciate in data 26 luglio attraverso il sito della Societa') nelle quali la naturale amarezza per i deferimenti gia' intervenuti era - nelle parole dello stesso Agnelli - 'mitigata dalla consapevolezza che le regole del processo sportivo arriveranno a fare chiarezza nel corso di questa partita che si svolge innanzi a vari gradi di giudizio"'.