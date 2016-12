23:28

- Soci cinesi per l'Inter. La società nerazzurra ha comunicato di aver raggiunto un accordo per l'ingresso in società della China Railway Construction Corporation. I nuovi soci costruiranno, entro il 2017, il nuovo stadio e si occuperanno della promozione del marchio in Oriente. La famiglia Moratti mantiene la maggioranza mentre Kamchi Li, Kenneth Huang e Fabrizio Rindi entrano nel consiglio di amministrazione.