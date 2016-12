foto SportMediaset

18:02

- La Commissione Disciplinare ha dichiarato inammissibile l'istanza di ricusazione dei legali della Juventus nei confronti della stessa Commissione, dopo che questa aveva respinto le richieste di patteggiamento di Antonio Conte nel processo calcioscommesse. "L'ordinamento sportivo non prevede alcun obbligo di sospensione per il giudice", precisa il presidente della Disciplinare, Sergio Artico, che aggiunge: "E poi l'istanza è arrivata in ritardo".