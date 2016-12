foto SportMediaset

- La Commissione disciplinare ha definito "non congrua" la richiesta di patteggiamento per l'allenatore della Juventus Antonio Conte, nell'ambito del processo sul Calcioscommesse. Il patteggiamento concordato per il commissario tecnico dei bianconeri prevedeva tre mesi di squalifica e 200mila euro di ammenda. Respinte anche le istanze di patteggiamento avanzate dal Siena (5 punti di penalizzazione e 40mila euro).