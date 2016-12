Londra 2012, le i-limpiadi: l'edizione più tecnologica della storia

- “You’ll never miss a moment”, non perderete neanche un momento delle Olimpiadi. Questa era stata la promessa fatta dalla BBC prima dell’inizio della competizione e infatti il Locog, comitato organizzativo dei Giochi Olimpici di Londra, ha creato un’applicazione per ogni cosa, da quella che avvisa della vittoria di una medaglia, a quella che permette di competere con gli atleti olimpici all’interno degli stadi della City.

In occasione del weekend di apertura dei Giochi, l’applicazione della BBC ha superato il milione di downloads, mentre l’applicazione ufficiale di London 2012 è in cima alle classifiche di vendita in tutti gli Apple store della città. Si possono vedere in diretta tutte le gare, rivedere quelle già terminate, ci sono dettagliati profili su tutti i paesi, gli sport e gli atleti che partecipano e tabelle col calendario e i risultati. E naturalmente l’app è stata pensata per condividere con gli altri l’emozione delle Olimpiadi, quindi mandare email, usare twitter, caricare notizie o video non è mai stato così semplice. Londra 2012 è l’Olimpiade dell’I-pad.

In principio fu Parigi 1924, la prima edizione dei Giochi Olimpici trasmessa in diretta via radio, mentre nel 1936, a Berlino, fu la volta della prima diretta televisiva nelle sale pubbliche tedesche, con i risultati che venivano trasmessi in tutto il mondo tramite il telex. Le varie edizioni delle Olimpiadi hanno scandito l’evoluzione tecnologica dell’ultimo secolo ad intervalli regolari, nel 1960, a Roma, i Giochi furono trasmessi per la prima volta in tutto il mondo, mentre a Tokyo, quattro anni più tardi, i risultati furono memorizzati dentro un computer. Nel 1996, ad Atlanta venne inaugurato il primo sito web legato alla manifestazione, quasi 200 milioni di visite che, nel 2000 ai Giochi di Sydney, diventarono più di 11 miliardi. La copertura delle Olimpiadi oggi è totale e globale e le applicazioni aiutano i tifosi a non perdersi neanche una pallina da ping pong o un canestro e ad essere sempre informati su tutto in tempo reale. Insomma, se il tempo continua ad essere freddo e piovoso e non si ha voglia di andare allo stadio poco male, Londra 2012 è l’I-limpiade.