La Procura Federale non ha accettato la proposta di patteggiamento che l'allenatore Conte e il procuratore Palazzi avevano stabilito. Colpo di scena dunque per il nuovo filone del calcioscommesse. I tre mesi di squalifica non sono stati giudicati "congrui" da parte della commissione.

19:54 Silenzio stampa Juve

''La Juventus è oggi in silenzio stampa. Domani in mattinata - afferma il club - verrà valutata la situazione, a fronte dei fatti odierni, che sono da considerarsi, qualunque sia l'esito di questa vicenda, un atto gravissimo nei confronti dell'onorabilità di tutti i soggetti coinvolti: professionisti, manager, tesserati e società".

19:49 In sospeso la posizione di Conte

Il Procuratore federale Stefano Palazzi ha lasciato in sospeso la posizione dell'allenatore della Juventus Antonio Conte, del suo vice Angelo Alessio e del tesserato Ruben Garlini, in attesa di un'eventuale ulteriore istanza di patteggiamento.

18:36 Sei punti di penalizzazione al Siena

Sei punti di penalizzazione e 20mila euro di ammenda. La Commissione Disciplinare, nell'ambito del processo al calcioscommesse, ha accordato l'istanza di patteggiamento del Siena, dopo il precedente rigetto della richiesta che prevedeva 5 punti di squalifica e 40mila euro di ammenda. Accordati i patteggiamenti anche all'AlbinoLeffe (1 punto e 30mila euro) e ai tesserati Dario Passoni (6 mesi e 15 giorni), Mirko Poloni (6 mesi), Marco Savorani (5 mesi e 10 giorni), Giorgio D'Urbano (5 mesi e 10 giorni).

17:48 Procuratore: -6 giorni di penalizzazione per Siena

Il Procuratore federale, Stefano Palazzi, ha riformulato alcune istanze di patteggiamento. Per il Siena propone alla Commissione Disciplinare 6 punti di penalizzazione e 100mila euro ammenda. Per l'Albinoleffe, che non aveva precedentemente presentato istanza, il procuratore federale chiede 1 punto di penalizzazione e 30mila euro di ammenda. Per i tesserati Dario Passoni è stata riformulata la richiesta di patteggiamento per una sanzione complessiva di 6 mesi e 15 giorni; per Mirco Poloni una sanzione di 6 mesi di squalifica in continuazione; per Marco Savorani 5 mesi e 10 giorni di squalifica e per Giorgio D'Urbano 5 mesi e 10 giorni di squalifica.

17:46 Commissione rigetta la ricusazione della Juve

La Commissione Disciplinare ha dichiarato inammissibile l'istanza di ricusazione presentata dai legali della Juventus nei confronti della stessa Commissione dopo che questa aveva respinto le richieste di patteggiamento del tecnico Antonio Conte e del suo vice Angelo Alessio, nel processo al Calcioscommesse.

15:50 Palazzi a Juve: "Nessuna incompatibilità"

''Non sussiste nessuna incompatibilita'. Questo procedimento e' differente dal procedimento penale, quindi non si possono ritenere applicabili in modo automatico alcuni principi giurisprudenziali. Non sussiste nessun motivo di inopportunita' perche' con il patteggiamento non c'e' nessuna valutazione nel merito, nessun pregiudizio in riferimento ne' incompatibilita' nel giudicare''. Il Procuratore federale Stefano Palazzi ha replicato cosi' all'avvocato Luigi Chiappero che aveva chiesto lo stralcio della posizione del tecnico della Juventus Antonio Conte e del suo vice Angelo Alessio e in subordine la ricusazione della Commissione Disciplinare che aveva rigettato le istanze di patteggiamento dei due nel processo al calcioscommesse in corso all'ex Ostello della Gioventu' del Foro Italico.

15:13 I legali di Conte chiedono la ricusazione della Disciplinare

Gli avvocati della Juventus e di Antonio Conte hanno chiesto alla Commissione Disciplinare, che ha respinto le richieste di patteggiamento, lo stralcio della posizione di Conte. Alla richiesta è seguita una istanza di ricusazione della commissione. Secondo il legale della Juve, Luigi Chiappero, "respingendo il patteggiamento, la Disciplinare ha già deciso e non può giudicare quanto già giudicato". Il procuratore Palazzi ha ritenuto "infondata" la richiesta di ricusazione.

14:22 Conte, la Disciplinare dice "no" al patteggiamento

La Commissione Disciplinare ha definito "non congrua" la richiesta di patteggiamento per l'allenatore della Juventus Antonio Conte, nell'ambito del processo sul calcioscommesse. Questo nonostante il parere positivo al patteggiamento del procuratore federale Stefano Palazzi. Respinte anche le istanze di patteggiamento avanzate da Siena (5 punti di penalizzazione e 40mila euro) e dai tesserati Angelo Alessio (vice allenatore Juventus, all'epoca dei fatti al Siena), Marco Savorani (preparatore portieri Siena), Giorgio D'Urbano (preparatore atletico Siena), Dario Passoni (Folzano) e Mirko Poloni (coll. tecnico AlbinoLeffe).

12:38 Proposti -5 punti per il Siena, -1 per il Torino

Cinque punti di squalifica da scontare nel prossimo campionato e un'ammenda di 20mila euro, con altri 20mila euro in continuazione per gli atti di Bari che saranno discussi venerdì. Questa la richiesta di patteggiamento del procuratore Palazzi per il Siena. Proposti poi un punto e 30mila euro per Torino e Varese.

12:17 Conte, chiesta squalifica di tre mesi

Il procuratore federale, Stefano Palazzi, ha proposto, dopo il patteggiamento, una squalifica di 3 mesi e 200 mila euro di ammenda per l'attuale tecnico della Juventus, Antonio Conte. Ora la Disciplinare dovrà decidere se accordarla. L'allenatore è stato deferito per due omesse denunce relative a presunte combine delle partite Novara-Siena e Albinoleffe-Siena.

11:13 Rigettate le istanze di Torino e due calciatori

La Commissione Disciplinare ha rigettato le istanze di stralcio presentate dai legali del Torino e dei calciatori Alessandro Pellicori e Cristian Bertani. In merito a tali richieste il Procuratore Palazzi aveva espresso parere contrario. Il processo è stato sospeso sino alle 11.30 quando Palazzi presenterà alla Disciplinare le proposte di patteggiamento, tra cui quella che riguarda l'allenatore della Juventus Antonio Conte.

10:51 Escluse le associazioni consumatori

La Commissione Disciplinare ha ammesso al processo sul calcioscommesse come parti terze, le società Cesena, Gubbio, Nocerina e Vicenza, mentre non ammette le associazioni che hanno presentato richiesta tra cui Codacons e Federsupporter.

09:58 Disciplinare esprime solidarietà a Palazzi

Il presidente della Commissione Disciplinare della Figc, Sergio Artico, prima dell'inizio del processo sul calcioscommesse a Roma, ha espresso la "solidarietà al procuratore Palazzi" per la contestazione. "Gli avvocati sanno a cosa è improntata la volontà dell'ufficio, la nostra forza è quella delle persone perbene che sono la maggioranza, grazie comunque per la solidarietà", ha risposto Palazzi rivolgendosi alla Commissione.

09:49 Juventini contestano il procuratore Palazzi

Clima teso prima dell'inizio del processo nell'ambito dell'inchiesta sul calcioscommesse. Il procuratore federale, Stefano Palazzi, e' stato contestato da una ventina di ultrà juventini all'ingresso dell'ex Ostello della Gioventù al Foro Italico a Roma dove si svolge il processo. I tifosi juventini hanno gridato al procuratore federale "giu' le mani da Conte", "Buffone" ed hanno mostrato uno striscione con scritto "Palazzi uomo di m...".

Ultimo aggiornamento 19:54