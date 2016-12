- Dalle 20.46 di martedì 31 luglio le discipline di Londra 2012 sono passate da 39 a 40. Il nuovo ingresso si chiama Dagli alla Pellegrini. Già assegnate le tre medaglie di questa competizione: oro, argento e bronzo vanno agli italiani che, nel giro di una manciata di ore, sono scesi dal carro del vincitore per passare n. Federica Pellegrini - uno di quelle figure che si amano o si odiano - viene presa di mira non quanto atleta bensì in quanto personaggio.

Federica Pellegrini ha perso nei 200 e nei 400 stile perché - simpatica o antipatica - è un essere umano, diversamente da Michael Phelps, un extra-terrestre con al collo la medaglia olimpica numero 19.

Siamo un popolo di ct della nazionale di calcio, non di allenatori di nuoto: quindi noi non siamo in grado di dire con esattezza cosa ci sia dietro questa sconfitta. Probabilmente la nuotatrice Pellegrini non è arrivata al top della forma alle Olimpiadi. Probabilmente la fame non è la stessa di un tempo. Fatto sta che si è chiusa un’era del nostro nuoto. Un periodo così grande che forse andava cristallizzato nel tempo, magari con un passo indietro. C’è chi ricorda Michel Platini, capace di ritirarsi dal calcio quando era ancora al top. Oppure Mourinho, via dall’Inter solo dopo il triplete. Federica non l'ha fatto. Ha gareggiato e ha perso male, mai veramente in lizza per il podio.

E adesso tutto viene dimenticato. Non ci si può non indignare nel passare in rassegna i post sui social network dove non si critica l'atleta Pellegrini Federica, bensì la persona Federica Pellegrini. Un fiume in piena e quasi a senso unico. Neanche si tifasse contro.



Dalla nostra pagina Facebook ecco qualche "spunto":

- qualcuno di quelli ke difende la pellegrini (x fortuna pochissimi) ha x caso notato ke la pelle della americana ke ha vinto i 200 sl era bianca quasi cadaverica mentre la pelle della nostra pellegrini era bella ABBRONZATA!!! chissà come mai..





- Ha sempre vinto contro atleti inferiori, ora ha trovato atleti normali ed ha giustamente dimostrato il suo valore.





- E vai, che soddisfazione, mi sta troppo antipatica, ritirati va.......





- Che avrebbe fatto bene a stare a casa, e fare meno la prima donna, ecco cosa penso! Vada a lavorare e non si faccia più vedere in pubblicità che provoca solo ribrezzo!



E su Twitter la falsariga non cambia. Chi è causa del suo mal pianga sè stesso. La Pellegrini esposta mediaticamente ora viene mediaticamente attaccata. La domanda è: perché? Se Federica fosse stata meno carina l'astio per il suo ko sarebbe stato inferiore? Se avesse avuto un fidanzato alla Peynet conosciuto al liceo e già promesso sposo sarebberocambiate le cose? I cicli passano, i campioni restano nella memoria, non solo negli almanacchi

In una sola sera la campionessa veneta paga pegno anche per essere u, che vive la sua esuberanza fisica a tutto tondo. Una bella donna, al centro del gossip e oggetto del desiderio del marketing. Ed ecco che quando la sua stella si oscura tutti a darle addosso, rinfacciandole la “dolce vita”, le "troppe" comparsate in tv e i ricchi contratti commerciali