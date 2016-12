Londra, una città a due velocità

- LONDRA - I vincitori e gli sconfitti di questa Olimpiade non si decidono solo negli stadi, ma anche fuori, per le strade, e mentre i commercianti di West London si lamentano per il loro business, quelli dell’ East London fanno affari d’oro.

Il centro commerciale Westfield di Stratford, situato vicinissimo al parco olimpico, gode di un incredibile boom di visitatori in questi giorni, con migliaia di atleti, volontari e spettatori che fanno spese nello “shopping mall” aperto lo scorso settembre. Ma non tutti i commercianti della City stanno avendo la stessa fortuna, dato che nella zona ovest di Londra molti dei negozi e dei ristoranti sono deserti o quasi.

E così esplode la rabbia dei commercianti del West, che si sentono discriminati e si augurano che le Olimpiadi finiscano il più in fretta possibile: “È davvero un disastro – commenta il proprietario di un ristorante di Covent Garden – eravamo molto preoccupati per i nostri affari durante i Giochi, ma la realtà è anche peggiore di quanto pensassimo, tutta la zona è praticamente deserta, mentre di solito c’è un sacco di gente in giro”. Spostandosi al ristorante Arbutus di Soho, il quadro è pressoché lo stesso: il cameriere assicura che di solito il locale è sempre pieno e nessuno mangia senza aver prenotato, ma oggi solo una ventina di persone stanno pranzando qui.

L’effetto “Ghost City” è ancora più evidente nei sobborghi della capitale inglese. I commercianti dell’ovest dichiarano che i loro affari sono calati del 70% nell’ultima settimana e per questo biasimano il comitato organizzatore, colpevole, secondo loro, di aver allontanato turisti e residenti dalla zona, terrorizzandoli con il pericolo di code o lunghe attese nella metropolitana. “Non vedo l’ora che queste maledette Olimpiadi finiscano – dichiara Derek Charles, artista di strada che lavora a Covent Garden – è orribile, tutti quanti sono a Stratford”. E infatti il Westfield di Stratford sta facendo affari da medaglia d’oro (per ora l’unica per il team GB): “il numero di visitatori è vicino a quello che ci aspettavamo – dice uno degli addetti all’ufficio stampa del centro commerciale – in queste settimane resteremo aperti 30 ore più del normale per accontentare tutti”.

Molto più entusiastici, naturalmente, i commenti dei commercianti: “Negli ultimi giorni il negozio è stato straordinariamente pieno – racconta una donna indiana sulla cinquantina – abbiamo avuto a farci visita anche la squadra di badminton coreana e quella pakistana di hockey”. Questa mattina poi all’interno del Westfield è stato finalmente aperto il negozio ufficiale di London 2012, e per tutto il giorno migliaia di persone si sono radunate, ordinatamente in fila, per portarsi a casa un souvenir di questi Giochi. L’incredibile affluenza (quasi una coda unica per accedere al piano del negozio) rende chiaramente l’idea della passione e dell’entusiasmo che pervadono la capitale inglese in questi giorni, ovunque eccetto che nell’ovest.