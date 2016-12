Judo, brasiliana perde e insulta tutti su Twitter

foto Ap/Lapresse Correlati Tweet razzista, Morganella (Palermo) espulso

DOSSIER, TUTTO SU LONDRA2012 17:56 - Twitter si conferma una maledizione per gli atleti impegnati ai Giochi. L'ultima vittima del popolare social network è Rafaela Silva. Eliminata nella categoria 57 chilogrammi di judo, la brasiliana ha perso la testa e ha iniziato a rispondere con gli insulti ai post critici comparsi sulla sua bacheca. Il Comitato olimpico brasiliano potrebbe presto adottare la più drastica delle punizioni: l'esclusione dai Giochi.

Le repliche della Silva non potevano passare inosservate: un utente l'ha invitata a tornare a casa a nuoto e, come risposta, ha ricevuto un sintetico ma incisivo “fdp”. Altri, come risposta, hanno ricevuto insulti del calibro di “imbecilli” e “fottetevi”.



Il portavoce del Cob, il Coni brasiliano, conferma l'intenzione del Comitato di non sorvolare sull'episodio: “Il caso viene esaminato, ci sarà un comunicato quando verrà presa una decisione”.



La probabile esclusione di Rafaela Silva sarebbe di carattere puramente simbolico dal momento che la judoka è stata eliminata e, di conseguenza, non nutre più alcuna speranza di medaglia in quel di Londra.