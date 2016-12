Insulta l'olimpionico su Twitter, arrestato

foto Afp Correlati DOSSIER

16:08

- Un diciassettenne inglese è stato arrestato per aver inviato su Twitter un post offensivo nei confronti del tuffatore Tom Daily dopo l'opaca prova dell'atleta alle Olimpiadi. “Spero tu sappia di aver deluso tuo padre. Immagino che tu sappia di cosa sto parlando” ha scritto il giovane, tratto in arresto in una pensione del Weymouth. Daily perse il padre lo scorso anno. In Gran Bretagna è un reato penale l'offesa via web.