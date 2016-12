Londra, superato l'esame decisivo

foto Tgcom24 Correlati DOSSIER 22:45 - Terza giornata di Olimpiadi a Londra, le 24 ore che gli organizzatori avevano indicato come decisive per testare l’intera macchina organizzativa a cinque cerchi. Con più di due milioni di visitatori ad aggiungersi agli usuali numerosissimi frequentatori dell’”underground” e con molte gare in programma in luoghi contigui della città, era forte la paura che la linea metropolitana non reggesse e che il traffico, reso più difficoltoso dalla presenza delle corsie riservate ai mezzi dotati di pass olimpico, si congestionasse irreparabilmente. - Terza giornata di Olimpiadi a Londra, le 24 ore che gli organizzatori avevano indicato come decisive per testare l’intera macchina organizzativa a cinque cerchi. Con più di due milioni di visitatori ad aggiungersi agli usuali numerosissimi frequentatori dell’”underground” e con molte gare in programma in luoghi contigui della città, era forte la paura che la linea metropolitana non reggesse e che il traffico, reso più difficoltoso dalla presenza delle corsie riservate ai mezzi dotati di pass olimpico, si congestionasse irreparabilmente.

E invece lo scenario nella metropolitana più efficiente del mondo è stato quasi sorprendente. Questa mattina all’ora di punta, come durante tutto il corso della giornata, molti treni hanno viaggiato con diversi sedili vuoti e la situazione del traffico è stata ovunque sotto controllo. “Addirittura in stazione ci sono meno persone che durante un normale lunedì – assicura uno dei volontari che lavorano per il sevizio ferroviario alla fermata di London Bridge – dobbiamo ringraziare i pendolari e i visitatori per aver seguito il nostro consiglio e aver preso strade alternative”.



Passato a pieni voti l’esame “congestion city”, l’unico macchia da cancellare rimaneva quella riguardante la polemica sugli stadi vuoti, con migliaia di biglietti in possesso di sponsor e associazioni sportive che nei primi due giorni della competizione sono rimasti inutilizzati. Il comitato organizzativo si sta facendo restituire i biglietti dalle varie federazioni (3000 solo ieri sera) e ogni mattina da qui alla fine dei Giochi li rimetterà sul mercato, a disposizione dei tifosi.



Ricomincia dunque la corsa ai biglietti e diminuiscono per le strade le persone che li cercano munite di cartelli; sembra che siano più di 100mila i tagliandi ancora disponibili e, stando al London Evening Standard, ce ne sarebbero anche per l’attesissima cerimonia di chiusura. Un unico problema però, il prezzo, perché per sedersi nello stadio Olimpico quella notte serviranno almeno 655 sterline.

Marco Mugnaioli