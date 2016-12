Nuoto, Fede vince e rilancia: "Non lascio del tutto"

"Nei 200 metri riesco a metterci sempre qualcosa in più, ma ragioniamo una gara alla volta, ora le batterie e poi la finale". Federica Pellegrini, a caldo, commenta la vittoria nella batteria dei 200 stile libero: "Sono contenta del tempo e che sia il migliore delle batterie. Adesso pensiamo a questa gara facendola passo passo, piano piano. Sto bene anche se non ho dormito molto visto che ieri sera, tra antidoping e altre pratiche, sono andata a letto all'una. Ma riposerò nel pomeriggio".

Ieri la campionessa azzurra, dopo la delusione nei 400 metri stile, aveva detto di volersi fermare un po', ma oggi ha precisato. "Troppi quattro allenatori in un anno? Ne discuteremo tra un anno forse, non ora sicuramente. Se ho cambiato idea? Non mi fermo completamente il prossimo anno. Gareggerò nei campionati italiani e a livello internazionale cercherò di qualificarmi solo con le staffette. Dopo 10 anni sempre sul podio non è facile continuare senza mai staccare. Avrei dovuto farlo dopo Roma".