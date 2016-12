Eventi sold out ma gli stadi sono vuoti

foto Tgcom24 23:22 - “Tutto il mondo sta guardando questi giochi e vedere in televisione che gli stadi sono spesso mezzi vuoti è davvero una vergogna”. Questo il pensiero di un avvocato londinese incontrato questo pomeriggio vicino a Trafalgar Square, dove migliaia di persone hanno sfidato la pioggia e si sono radunate per assistere all’arrivo della gara di ciclismo femminile. Un pensiero condiviso anche da moltissimi altri londinesi, che non sono riusciti ad acquistare i biglietti e ora, da casa, vedono tutti quei buchi sugli spalti, “volevo comprare dei biglietti per le finali di nuoto – racconta una bella ragazza bionda con un forte accento americano – ero pronta a spendere qualsiasi cifra perché è lo sport più bello del mondo, ma mi è stato risposto che erano sold out. Ieri mentre guardavo le gare in televisione mi veniva quasi da piangere”. - “Tutto il mondo sta guardando questi giochi e vedere in televisione che gli stadi sono spesso mezzi vuoti è davvero una vergogna”. Questo il pensiero di un avvocato londinese incontrato questo pomeriggio vicino a Trafalgar Square, dove migliaia di persone hanno sfidato la pioggia e si sono radunate per assistere all’arrivo della gara di ciclismo femminile. Un pensiero condiviso anche da moltissimi altri londinesi, che non sono riusciti ad acquistare i biglietti e ora, da casa, vedono tutti quei buchi sugli spalti, “volevo comprare dei biglietti per le finali di nuoto – racconta una bella ragazza bionda con un forte accento americano – ero pronta a spendere qualsiasi cifra perché è lo sport più bello del mondo, ma mi è stato risposto che erano sold out. Ieri mentre guardavo le gare in televisione mi veniva quasi da piangere”.

Sembra proprio essere quello dei biglietti dunque il problema più spinoso per gli organizzatori della trentesima Olimpiade. Anche perché la rete metropolitana funziona perfettamente, con i temuti ritardi ridotti al minimo, le centinaia di volontari lavorano senza sosta e i numerosissimi militari garantiscono la sicurezza di londinesi e visitatori. Le pagine dei giornali questa mattina mostravano eloquenti foto delle tribune deserte durante la prima giornata di gare, soprattutto nell'impianto della ginnastica di North Greenwich, nello stadio della pallacanestro e all'Aquatics Centre. “È tutta colpa degli sponsor – sostiene ancora l’avvocato – hanno comprato migliaia di biglietti da regalare a gente che poi non va alle gare e chi è davvero interessato resta fuori, è uno scandalo”.



E in effetti l’avvocato ha colto nel segno, i vuoti sono dovuti al mancato utilizzo di biglietti distribuiti dagli sponsor o regalati ai familiari degli atleti e anche il presidente del Comitato organizzatore, Lord Sebastian Coe, ha ammesso qualche difficoltà nel riempire gli impianti, aggiungendo però di non credere che questo "sarà un problema con il proseguimento dei Giochi". E infatti è stata subito messa allo studio qualche nuova iniziativa: biglietti omaggio per studenti e professori, ingresso libero per i militari e la rimessa in vendita dei biglietti inutilizzati degli sponsor. Inoltre secondo quanto riporta il Sunday Times, che ieri ha fatto girare un video che riprende tre funzionari addetti alla biglietteria olimpica mentre tentano di rivendere i tagliandi a un prezzo dieci volte superiore al normale, Scotland Yard avrebbe aperto un’ inchiesta ufficiale sul mercato nero dei biglietti.

Marco Mugnaioli