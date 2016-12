Londra2012, l'esordio di Federica Pellegrini

foto Tgcom24

08:53

- Giornata intensa per gli Azzurri impegnati a Londra. Occhi puntati in acqua dove Federica Pellegrini sarà impegnata con i 400 sl. In vasca anche il quartetto maschile per la 4x100 sl e Fabio Scozzoli per la finale dei 100 rana. Finale sincro per Tania Cagnotto e Francesca Dallapè. Dopo i successi del fioretto, oggi in pedana è la volta della sciabola maschile. Giorno di esordio per la ginnastica artistica femminile.