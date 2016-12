L'oasi azzurra per seguire i Giochi

- Casa Italia, situata all’interno dell’Elizabeth the Queen II Conference Centre, ospita le delegazioni dei giornalisti italiani a Londra e, tutti i giorni dalle 12.00 alle 20.00, accoglie i visitatori e trasmette tutte le gare dei nostri atleti. Dove può andare a Londra un italiano per seguire i giochi? I più fortunati chiaramente vanno allo stadio, ma ormai la maggior parte degli eventi è sold out e i pochi biglietti rimasti sono carissimi. Per chi non vuole spendere una fortuna, quindi, rimangono solo due possibilità: i tanti pub della città o Casa Italia, in zona Westminster, dove siamo andati per vivere questa prima giornata della rassegna olimpica.

Appena usciti dalla metro sembrerebbe quasi di essere in Italia se non fosse per il Big Ben che svetta alle nostre spalle, le strade sono piene di nostri connazionali, la maggior parte dei quali di azzurro vestiti e con la Gazzetta sotto al braccio. Già dall’ingresso nell’edificio ci si rende subito conto di quanto siano strette le maglie della sicurezza, decine di volontari controllano chiunque entri e impediscono l’accesso alla zona dei media e a quella del ristorante (purtroppo). Addirittura per salire al piano superiore ci viene chiesto di prendere le scale perché l’ascensore porta ad alcune “stanze vietate” non meglio identificate. Nei primi due piani espongono i propri stand alcuni dei brand più importanti del nostro paese e uno spazio considerevole è dedicato alla pubblicizzazione di moto e auto elettriche e alla promozione delle energie rinnovabili. Al quinto piano invece è stata allestita una mostra fotografica, ad opera della Farnesina, che ha come tema l’Italia e gli italiani ripresi dagli obiettivi dei fotografi Magnum.

Ma il vero cuore di Casa Italia pulsa tra il piano terra e il primo, dove sono posizionati alcuni schermi che trasmettono le gare e dove la gente si affolla per tifare per i nostri atleti. Poco dopo il nostro arrivo si alza forte l’applauso per la portabandiera italiana, Valentina Vezzali ha superato il primo turno e procede spedita verso la semifinale. Il pubblico non è particolarmente numeroso, una cinquantina di persone al massimo, ma è molto appassionato. A metà pomeriggio, quando Elio Verde combatte per la medaglia di bronzo, il judo pare quasi essersi sostituito al calcio ed esser diventato sport nazionale; improvvisamente tutti si scoprono esperti e discutono animatamente delle tattiche che l’italiano dovrebbe adottare e, quando il brasiliano lo stende nel golden score, la delusione è palpabile, poteva essere la prima medaglia.

Ma per festeggiare bisogna aspettare comunque solo pochi minuti, perché Tesconi, nel tiro a segno, porta a casa il primo inaspettato argento di questa spedizione londinese e la prima medaglia in questa disciplina dall’oro del mitico Di Donna nel ’96.

Improvvisamente la gente si allontana dagli schermi, sembra quasi che la prima medaglia abbia spento l’entusiasmo, ma in realtà il motivo è un cartello che promette una degustazione di vini al secondo piano e così decidiamo di seguire la massa per avere un assaggio dei sapori di casa.

Molte le persone, italiani e non, che si radunano nella sala degustazioni, dove un simpatico enologo toscano intrattiene i visitatori cercando di insegnare loro i segreti di un buon sommelier. Lo sport per un po’ passa in secondo piano e a farla da padroni sono i nostri prodotti tipici come vino, olio e gelato. Questi sono gli italiani e anche questo è Casa Italia, dove può anche capitare di uscire per una boccata d’aria e di imbattersi in Aldo Montano.

Il campione di scherma sembra di ottimo umore e sfoggia un eccentrico taglio di capelli con una scritta dorata che recita “God save the Queen”. Dio salvi la regina, per carità, ma se si ricordasse anche del buongusto ci farebbe un favore.

Marco Mugnaioli