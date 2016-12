Londra 2012, che ne pensi di queste Olimpiadi?

foto Ansa Correlati UN SABATO TRIONFALE

- Un esordio da sogno nei Giochi di Londra: due medaglie d'oro, in tiro con l'arco e fioretto, due d'argento e un bronzo. Cinque medaglie in un solo giorno. E ancora il bronzo di Rosalba Forciniti nel judo, l'argento di Occhiuzzi nella scherma e di Campriani nella carabina. L'Italia che c'è nonostante l'amaro quinto posto della Pellegrini nei 400 stile. Gioie e dolori per i tifosi azzurri. Cosa ne pensi di queste Olimpiadi? Cosa ti aspetti?