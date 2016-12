L'apertura delle Olimpiadi vista da fuori

La fila è chilometrica, ad occhio nudo non se ne vede la fine, e mentre un intenso ma breve temporale ci ricorda che siamo a Londra, sopra le nostre teste si esibiscono gli aerei della pattuglia acrobatica britannica, scatenando l’entusiasmo della gente. Dopo il count down iniziale, per la prima vera e propria ovazione dei presenti bisogna aspettare la comparsa di James Bond e della Regina, che infiammano il pubblico di Victoria Park da dove, dietro agli alberi, si intravedono le luci dello stadio Olimpico che dista solo poche centinaia di metri e l’elicottero dal quale (almeno nella finzione scenica) si lancia la spia più famosa del mondo. Pochi minuti dopo, tutti in piedi per cantare a squarcia gola l’inno nazionale. Il pubblico partecipa divertito ed entusiasta e, durante l’esibizione musicale di Mister Bean, l’eccitazione e l’allegria contagiano tutto il parco.

Lo schermo dal quale assistiamo alla cerimonia ha dei problemi, l’audio salta, ma la gente non sembra curarsene e continua a cantare, ballare e battere le mani al ritmo delle canzoni che hanno scritto la storia di questo paese e del mondo, dai Beatles ai Rolling Stone, da Emy Winehouse ai Clure (anche se qualcuno polemizza per l’esclusione degli Oasis e dei Coldplay). Attorno a noi migliaia di persone, a più di un’ora dall’inizio dell’evento molti stanno ancora entrando, i baristi spillano fiumi di birra e nonostante un venticello gelido molto poco estivo, l’atmosfera è frizzante e assolutamente gradevole. Inizia la sfilata delle squadre e c’è subito un notevole incitamento per il Brasile ma, a giudicare dall’impressionante boato che scatenano, gli spagnoli sono accorsi molto numerosi a questa trentesima edizione delle Olimpiadi. Fischi e buu in stile molto poco olimpico, invece, per Francia e Germania, mentre al momento della sfilata della squadra italiana si è alzato fra i presenti un timido ma contagioso “popopopo” (il ritornello vincente dei mondiali 2006).

Il momento più intenso è ovviamente quello dedicato al team del Regno Unito, che il pubblico onora con 30 secondi di chiasso infernale, e che porta alla tappa conclusiva del viaggio, lungo più di 8.000 chilometri, della fiaccola olimpica. La cerimonia è finita, la gente si affretta verso l’uscita per non perdere l’ultima metro e sul prato di Victoria Park rimane di tutto, cartacce, bicchieri, persino un paio di scarpe. Quella di stasera è stata una cerimonia forse meno spettacolare di quella di Pechino, sicuramente molto meno cara, ma è stata una cerimonia che, anche in una serata fredda, ha riscaldato i cuori dei londinesi e li ha resi molto orgogliosi.