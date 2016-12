foto Ap/Lapresse

- Sir Steve Redgrave, ex canottiere e recordman britannico con 5 titoli a 5 cerchi, ha portato la fiaccola nello stadio Olimpico di Londra per la cerimonia d'apertura dei Giochi. Redgrave ha passato la torcia a uno dei 7 ragazzi, tutti sotto i 20 anni, scelti per rappresentare le speranze britanniche per le future Olimpiadi. Si è sciolto così il segreto sull'ultimo tedoforo. Poco prima, ad accompagnare il vessillo olimpico, a sopresa Muhammad Alì.