foto Ansa

23:22

- Gli atleti della squadra di Israele che partecipano allo sfilata della cerimonia di apertura hanno sulla divisa un triangolino nero in segno di lutto. "E' in memoria delle vittime di Monaco '72", hanno spiegato alcuni di loro agli azzurri, che li seguono nell'ordine di sfilata. Il Comitato olimpico internazionale si era rifiutato di osservare un minuto di silenzio in memoria degli atleti israeliani uccisi nell'attentato terroristico.