Acceso il braciere, i Giochi possono iniziare

- Gli occhi di tutto il mondo guardano a Londra. Inizia la trentesima edizione dei Giochi olimpici. All'Olympic Park è andata in scena la cerimonia inaugurale ideata da Danny Boyle e costata poco meno di 35 milioni di euro. 141 gli azzurri hanno sfilato dietro alla nostra portabandiera Valentina Vezzali. Israele ha sfilato con il lutto in memoria degli atleti uccisi ai Giochi di Monaco 40 anni fa.

McCartney al pianoforte

Acceso il braciere è salito sul palco allestito sul campo dello stadio Olimpico di Londra Paul McCartney che ha intonato uno dei più grandi successi dei Beatles e della storia della musica mondiale: Hey Jude.

UN ENORME BRACIERE ILLUMINA IL CIELO DI LONDRA

Steve Redgrave ha portato la torcia olimpica all'interno dello stadio e l'ha poi consegnata ai sette ragazzi, tutti sotto i 20 anni, scelti per rappresentare le speranze britanniche per il futuro dello sport. A loro si sono poi uniti sette "eroi" del Regno Unito: Lynn Davies (oro nel lungo a Tokyo '64), Duncan Goodphew (oro nei 100 rana a Mosca '80), Kelly Holmes (olimpionica ad Atene '04 negli 800 e nei 1500), Mary Peters (oro nel pentathlon a Monaco '72), Shirley Robertson (due ori nella vela tra Sydney e Atene), Daley Thompson (campione olimpico nel decathlon a Mosca e Los Angeles) e lo stesso stesso Redgrave. Sette torce hanno innescato uno spettacolare meccanismo composto da decine di piccole fiaccole che, alzandosi in cielo, hanno creato il braciere olimpico.

Beckham consegna a Redgrive la torcia

Steve Redgrave, per cinque volte vincitore dell'oro ai Giochi olimpici nel canottaggio, ha ricevuto da David Beckham la torcia.

MUHAMMAD ALI' COMMUOVE LONDRA

Vestito bianco e occhiali scuri a coprire i segni del morbo di Parkinson, Mohammad Alì tocca con la mano la bandiera olimpica scatenando un emozionante applauso.

LA REGINA APRE UFFICIALMENTE I GIOCHI OLIMPICI

La regina Elisabetta II d'Inghilterra ha preso la parola subito dopo la ifne del discorso del presidente del Comitato olimpico Jacques Rogge, e ha dato ufficialmente il via alla trentesima edizione dei Giochi olimpici

Rogge: "Guarderò con entusiasmo agli atleti"

Il presidente del Comitato olimpico internazionale, Jacques Rogge, durante il suo discorso alla cerimonia inaugurale delle Olimpiadi, dichiara: "Auguro ad ognuno di loro buona fortuna e dei Giochi memorabili e da tutto il pubblico presente una magnifica serata". Rogge ha poi concluso il suo intervento con la formula tradizionale che apre ogni edizione delle Olimpiadi: "Che i Giochi abbiano inizio".

Coe: "Mai stato così orgoglioso"

"Non sono mai stato così orgoglioso di essere britannico e di fare parte del movimento olimpico come lo sono oggi e in questo momento". Così Sebastian Coe, presidente del comitato organizzatore delle Olimpiadi di Londra ha aperto il suo discorso all'Olympic Stadium. "Le Olimpiadi - ha aggiunto - uniscono i popoli con armonia, pace e amicizia".

Boato per la squadra di casa

Sette miliardi di coriandoli a raffigurare la popolazione mondiale e il boato dell'Olympic Park: così è stata accolta al suo ingresso sulla pista la squadra della Gran Bretagna, che ha chiuso la sfilata della cerimonia di apertura di Londra 2012 sotto lo sguardo della Regina Elisabetta.

Vezzali è tornata al villaggio olimpico

Valentina Vezzali è immediatamente rientrata nella sua stanza al villaggio atleti. In tutto la trasferta allo stadio della portabandiera azzurra è durata poco meno di due ore. Domani alle 13 iniziano le della gara di fioretto.

Due donne sfilano per l'Arabia Saudita. E' la prima volta

Per la prima volta nella storia di un' Olimpiade ci sono anche due donne tra gli atleti dell'Arabia Saudita che hanno sfilato nella cerimonia di apertura dei Giochi olimpiaci di Londra 2012. Si tratta della judoka Wojdan Shaherkhani e della mezzofondista Sarah Attar.

Vezzali: "Vivo un sogno"

"Mi sembra di vivere un sogno, sono frastornata". Valentina Vezzali, portabandiera azzurra, racconta la sua emozione a caldo, appena finita la sfilata. Questo mi servirà per puntare alla medaglia d'oro. Sono carica a mille", conclude prima di rientrare al villaggio.

Napolitano sugli spalti, ma niente bus

Il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha seguito la sfilata delle nazioni in gara alle Olimpiadi 2012, dalla tribuna autorità dell'Olympic Park, dove è arrivato a cerimonia già cominciata. Il Capo dello Stato ha voluto che con lui ci fosse il figlio Giulio, ed è stato con Michelle Obama e il presidente israeliano Shimon Peres uno delle autorità che ha raggiunto la cerimonia con auto propria e non a bordo dei bus partiti dal ricevimento di Buckingham Palace.

L'Italia di Valentina Vezzali sfila all'Olympic Park

Capitanati dalla nostra portabandiera Valentina Vezzali, i 142 olimpionici azzurri hanno sfilato all'Olympic Park di Londra. La campionessa ha preceduto tutta la squadra tra cui anche diversi vincitori di medaglia nelle passate edizioni dei Giochi come Sensini, Cassarà, Cammarelle, Quintavalle, Di Mario e Gigli.

Un fazzoletto nero per Israele

Un fazzoletto nero nel taschino della giacca: è questo il segno di lutto con il quale Israele sfila alla cerimonia d'apertura delle Olimpiadi 2012, per ricordare la strage di Monaco '72.

Islamici protestano fuori dallo stadio

Un gruppo di fondamentalisti islamici britannici ha protestato all'esterno dell'Olympic Stadium dove è in corso la cerimonia d'apertura dei Giochi Olimpici. E' intervenuta la polizia che ha intimato loro di non proseguire con la dimostrazione minacciando - secondo quanto riferito dagli stessi manifestanti - di procedere con l'arresto. Il presidio, guidato da alcune figure prominenti dell'Islamismo britannico, era stato programmato per denunciare quello che i manifestanti hanno definito ''il male dei Giochi''

La Grecia sfila per prima

E' iniziata la sfilata degli atleti nella cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Londra. La prima delegazione entrata all'Olympic Park è quella della Grecia, guidata dal portabandiera Alexandros Nikolaidis, atleta della disciplina taekwondo.

E' il momento degli atleti

Un motoscafo sfreccia lungo il Tamigi. Al timone David Beckham, la fiaccola alle sue spalle. E' il momento dei 10.490 atleti che da domani e fino al 12 agosto si sfideranno a Londra.

Israele sfilerà con il lutto

Gli atleti della squadra di Israele che sta arrivando allo stadio olimpico per partecipare allo sfilata della cerimonia di apertura hanno sulla divisa un triangolino nero in segno di lutto. ''E' in memoria delle vittime di Monaco '72'', hanno detto alcuni di loro agli azzurri, che li seguono nell'ordine di sfilata. Negli scorsi giorni si era polemizzato sulla decisione del Comitato olimpico di non riservare un minuto di silenzio in memoria degli atleti uccisi 40 anni fa ai Giochi di Monaco.

Tocca a Mr Bean

L'attore Rowan Atkinson ha interpretato il suo personaggio piu' famoso, intento a suonare nell'orchestra dello Stadio Olimpico le note di 'Momenti di gloria'. Mr. Bean si addormenta sulla tastiera e sogna cio' che si esplicita in un video, parafrasando la famosa corsa sulla spiaggia del film premio Oscar, con tanto di gag finale. E' fin qui il momento piu' divertente.

Bimbi sordi per l'inno britannico

Un coro di bambini sordi ha interpretato l'inno nazionale britannico, poco dopo l'arrivo della regina Elisabetta II. La performance, interpretata anche grazie al linguaggio dei segni, ha accompagnato l'alzabandiera della Union Jack alla cerimonia.

Una regina da grande schermo

La Regina Elisabetta II d'Inghilterra ha fatto il suo ingresso "scortata" nell'impianto, con un trucco cinematografico, da Daniel Craig nei panni di 007. In un filmato l'agente segreto da Buckingham Palace scorta la Regina - che si presta in prima persona alle riprese - su un elicottero, fino al lancio in paracadute di una controfigura. Al video si è sovrapposta poi la realtà, e la Regina con lo stesso vestito del video è uscita in tribuna autorità.

Azzurri verso lo stadio

La squadra azzurra che prenderà parte alla cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi londinesi ha lasciato la palazzina occupata al villaggio olimpico. Dietro alla portabandiera Valentina Vezzali, sfileranno sei campioni olimpici: Sensini, Cammarelle, Quintavalle, Cassarà, Di Mario e Gigli e due campioni olimpici come tecnici che sono Campagna e Cerioni.

Standing ovation per la regina

L'Olympic Park ha accolto con un lungo e caloroso applauso la regina Elisabetta II d'Inghilterra, giunta allo stadio con il marito Filippo, duca di Edimburgo, al termine della prima parte della cerimonia d'apertura dei Giochi olimpici di Londra.

Wiggins suona la campana

E' stato il campione del Tour de France, l'inglese Bradley Wiggins, a dare ufficialmente inizio alla cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Londra 2012, la XXX edizione dei Giochi. Fra gli applausi, il campione del ciclismo in maglia gialla ha suonato l'enorme campana armonica, la più grande del mondo, piazzata all'interno dell'Olympic Park.

"ISLES OF WONDERS", INIZIA LA CERIMONIA

"Le isole delle meraviglie". Con un video che parte dall'acqua e attraversa la Gran Bretagna, è cominciata puntuale la cerimonia di apertura dei Giochi della XXX Olimpiade di Londra, la terza ospitata nella capitale britannica.