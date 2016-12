Il nuoto britannico diserta l'inaugurazione

foto Afp Correlati FEDE E FILIPPO GIA' IN VASCA

FOTO

DOSSIER 15:23 - Il nuoto britannico non sarà rappresentato alla cerimonia inaugurale in programma venerdì sera a Londra. L'ingresso dei padroni di casa è previsto non prima di mezzanotte e i 44 nuotatori inglesi non hanno alcuna intenzione di mettere a rischio la loro performance prevista il giorno successivo. “Le gare prima di tutto” ha dichiarato Goddard, l'atleta che sfiderà Phelps nei 200 misti. Anche la Pellegrini non ci sarà. - Il nuoto britannico non sarà rappresentato alla cerimonia inaugurale in programma venerdì sera a Londra. L'ingresso dei padroni di casa è previsto non prima di mezzanotte e i 44 nuotatori inglesi non hanno alcuna intenzione di mettere a rischio la loro performance prevista il giorno successivo. “Le gare prima di tutto” ha dichiarato Goddard, l'atleta che sfiderà Phelps nei 200 misti. Anche la Pellegrini non ci sarà.

Non si tratta della prima defezione. Restando in casa britannica, non si faranno vedere neppure la nipote della regina, Zara Philips, Jessica Ennis, Victoria Pendleton e Mo Farah e l'intera squadra di atletica che conta 77 partecipanti ai Giochi. Escluso il portabandiera Chris Hoy, anche i ciclisti si guardano bene dal presenziare e giungeranno a Londra solo sabato.



Anche la squadra australiana sarà a ranghi ridotti. Solo la metà dei 410 atleti impegnati alle Olimpiadi sfilerà durante la cerimonia ideata da Danny Boyle.



E l'Italia? Poche defezioni ma eccellenti. Oltre a buona parte della squadra di atletica, mancherà infatti Federica Pellegrini. Alla base della sua assenza gli stessi motivi di Goddard. A ottobre dello scorso anno, quando prese piede l'ipotesi che potesse divenire l'alfiere azzurro, Federica si tirò indietro: Ci alleniamo un anno, anzi quattro, per fare questa Olimpiade, e se anche il giorno dopo non avessi gare, dovrei stare sette ore in piedi, perché la sfilata dura mezza giornata. Sette ore sulle gambe per noi non si recuperano in una giornata. Comunque, a malincuore, purtroppo rifiuterei”.



La bandiera azzurra sarà portata da Valentina Vezzali.