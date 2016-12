Post razzista su Twitter, Papachristou esclusa

foto Ap/Lapresse Correlati ALLE 17 IL CALCIO APRE I GIOCHI

DOSSIER 19:25 - Niente Giochi per Voula Papachristou. L'atleta greca vede infrangersi il suo sogno a poche ore dal via a causa di una "cinguettata" decisamente infelice. La triplista ha infatti scritto sulla sua pagina Twitter: "Con tanti africani in Grecia, le zanzare che arrivano dal Nilo occidentale almeno riceveranno il cibo da casa". Una battuta razzista che ha mandato su tutte le furie il Comitato olimpico di Atene.

I vertici dello sport greco hanno quindi deciso di adottare il più drastico dei provvedimenti: niente Olimpiadi. L'atleta, ancora ad Atene, non partirà con la delegazione ellenica.



Le scuse su Facebook

Inutili le scuse che la ragazza ha affidato alla propria pagina Facebook: "Vorrei scusarmi per la sgradevole battuta che ho pubblicato sul mio account di Twitter. Sono profondamente addolorata, non volevo offendere nessuno e tantomeno calpestare i diritti umani. I miei sogni sono legati alle Olimpiadi, non potrei certo partecipare se non rispettassi i valori dei Giochi. Non credo assolutamente in nessun tipo di discriminazione, vorrei scusarmi con tutti coloro che si sono sentiti offesi, con la selezione olimpica e con le persone che hanno sostenuto la mia carriera di atleta".