Olimpiadi, bandito il presidente bielorusso

- Aleksandr Zukov, primo vicepresidente della Duma e presidente del comitato olimpico russo, ha annunciato via Twitter l'estromissione dai Giochi di Londra del presidente della Bielorussia Aleksandr Lukashenko. "Il comitato organizzatore di Londra - ha scritto - non ha dato l'accredito al presidente del comitato olimpico bielorusso Lukashenko: ma lo sport non è fuori dalla politica?".

L'ambasciata britannica a Minsk: "Il bando resta"

L'ambasciata britannica a Minsk ha spiegato che il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko resta nella lista delle persone alle quali è vietato entrare nel Paesi della Ue e che per questo motivo non gli sarà consentito partecipare alle Olimpiadi di Londra. "Il bando resta in vigore durante i Giochi Olimpici, è una decisione che non sarà cambiata" ha dichiarato la portavoce dell'ambasciata Inna Romashvskaya.