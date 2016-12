foto Ap/Lapresse Correlati LE PREFERITE DI HARRY IN AZIONE

Le Olimpiadi vanno a Londra e la famiglia reale inglese non potrà che esserne protagonista. Il principe Harry, ufficialmente per "competenze tecniche", non si perderà una partita di beach volley mentre Will sarà assente all'inaugurazione. Sua moglie Kate correrà da un match di hockey su prato, sua passione, alle regate a cinque cerchi. Tutti insieme, poi, tiferanno per la cugina Zara, impegnata nell'equitazione.

Venerdì sera, alla cerimonia inaugurale, la principessa Kate dovrà farsi accompagnare dal cognato Harry. Suo marito William, infatti, non potrà esserci a causa di un improrogabile impegno con la Royal Air Force.



Will si farà però perdonare assistendo a tante altre gare con la bella consorte: calcio, tennis e, il 5 agosto, atletica leggera con l'imperdibile finale dei 100 metri maschili.



Le passioni di Kate

La futura regina non si perderà poi le partite di hockey su prato, disciplina di cui è appassionata, le esibizioni di ginnastica, le regate veliche e il nuoto sincronizzato.



E quelle di Harry

Il piccolo di famiglia, il principe Harry, sarà sugli spalti lunedì per assistere alla gara di tuffi e incitare il baby prodigio Tom Daley, a caccia dell'oro in coppia con Pete Waterfield. Harry non si perderà poi le partite di beach volley. Da Londra fanno sapere che è per via delle sue “competenze tecniche” che il principe ha scelto di assistere al torneo di pallavolo su sabbia. A dimostrarlo, una partita di beach volley che lo ha visto recentemente protagonista sulle spiagge di Rio de Janeiro durante una visita ufficiale.



Carlo e Camilla

Ciclismo e badminton, invece, per l'erede al trono Carlo in coppia con la moglie Camilla.



Una cugina in gara

La famiglia reale al completo, infine, inciterà Zara Phillips, cugina dei principi William e Harry, a caccia dell'oro nell'equitazione.