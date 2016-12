- L'incubo terrorismo serpeggia nelle stanze dei bottoni britanniche a pochi giorni dal via alle Olimpiadi di Londra. Il responsabile della sicurezza dei Giochi, Chris Allison, non nasconde le preoccupazioni: “Il livello di minaccia terrorismo alle Olimpiadi di Londra è attualmente 'sostanziale', un gradino sotto il massimo” dichiara senza specificare quali episodi hanno elevato a tal punto l'allerta.

L'arresto di quattro persone in Pakistan per un giro di falsi passaporti legati alla delegazione sportiva in viaggio verso Londra per le Olimpiadi rappresenta solo l'ultimo caso.

A poco più di 48 ore dalla cerimonia inaugurale, intanto, il governo inglese ha deciso di aumentare di 1.200 unità il numero dei soldati che controlleranno i siti sportivi londinesi dal 27 luglio al 12 agosto, giorno di chiusura della trentesima edizione dei Giochi olimpici.