Tifosi delusi, il Milan rimborsa gli abbonamenti

E' possibile sciogliere sia l'abbonamento alle partite di campionato sia il mini-abbonamento relativo ai match di Champions League. Una decisione che, tuttavia, non vuole apparire come una resa rossonera. Secondo i dirigenti di via Turati il calciomercato, con i suoi imprevedibili colpi di scena, non può portare alla revisione dei contratti di abbonamento, come invece richiesto da un'associazione di consumatori: “Quella richiesta è del tutto priva di fondamento, così come, più in generale, devono esser considerate tali le domande che abbiano ad oggetto lo scioglimento anticipato dei contratti di abbonamento quando motivate dalle scelte e dalle vicende di calcio-mercato”.

Per ottenere il rimborso, i tifosi abbonati devono inoltrare la propria richiesta, via web, telefono o direttamente al botteghino, da mercoledì 25 luglio a mercoledì 8 agosto.