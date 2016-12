Tanti addii, poche stelle. Un mercato sottotono

ATALANTA



Modulo 4-4-2: Consigli; Bellini, Manfredini, Lucchini, Peluso; Schelotto, Cigarini, Carmona, Bonaventura; Denis, Moralez. All. Colantuono



Punto di forza Il centrocampo è sicuramente il reparto migliore della rosa.. Il rinnovo del prestito di Cigarini e le conferme di Bonaventura e Schelotto sulle fasce, garantiscono qualità e quantità.



Che cosa serve? Il pacchetto arretrato necessita di rinforzi,. Il ritorno dal prestito del Lecce di Brivio è un toccasana per la fascia sinistra, ma servono almeno un centrale e un jolly in grado di ricoprire più ruoli .



Sogno Proibito Federico Fernandez. Lo stopper argentino è un pallino di Marino, e a Bergamo potrebbe incontrare la definitiva consacrazione



Incognita La partenza del promettente Gabbiadini e il suo sostituto Facundo Parra. L’argentino ex Independiente in queste prime uscite ha fatto vedere colpi discreti, ma saprà mantenere le premesse anche in campionato?



BOLOGNA



Modulo 3-4-2-1: Curci; Antonsson, Portauova, Cherubin; Morleo, Krhin, Perez, Garics; Diamanti, Ramirez; Acquafresca. All. Pioli



Punto di forza Ramirez, Diamanti e Acquafresca. Si prevedono gol a grappoli dalle parte del Dall’Ara quest’anno.



Che cosa serve? Ceduto Mudingayi, il centrocampo felsineo risulta piuttosto indebolito. Potrebbe non bastare l’arrivo di Guarente dal Siviglia. Anche la difesa, orfana di Raggi e Gillet, necessita di più di un ritocco.



Sogno Proibito Manolo Gabbiadini. L’attaccante scuola Atalanta potrebbe arrivare in Emilia, via prestito dalla Juventus. Acquafresca è avvisato.



Incognita La posizione del Bologna nell’inchiesta del calcioscommesse è tutto tranne che tranquilla. In porta il neo arrivato Curci non entusiasma la piazza.



CAGLIARI



Modulo 4-3-3: Agazzi; Pisano, Ariaudo, Astori, Avelar; Naingolann, Conti, Ekdal; Sau, Pinilla, Cossu. All: Ficcadenti



Punto di forza A meno di clamorose cessioni (Astori al Milan?), la rosa degli isolani è praticamente al completo. Grande curiosità attorno al sardo Sau, vice capocannoniere in B con la Juve Stabia, la scorsa stagione.



Che cosa serve? Due centrocampisti. Uno in grado di inserirsi sotto porta e un “frangiflutti” davanti la difesa.



Sogno Proibito Rodrigo Battaglia. Il giovane mediano argentino potrebbe essere il tassello perfetto per la mediana rossoblu. È lui l’erede di Conti?



Incognita In casa sarda vi è aria di “repulisti” generale tra i senatori dello spogliatoio. Fuori rosa Agostini, a rischiare il posto ora ci sono Conti e Cossu. Le scelte tattiche di Ficcadenti fanno poi il resto. Basta 4-3-1-2, marchio di fabbrica dell’ultimo lustro in casa cagliaritana. Il 4-3-3 sarà il nuovo verbo dei sardi.



CATANIA



Modulo 4-3-3: Frison; Bellusci, Spolli, Legrottaglie, Marchese; Izco, Lodi, Almiron; Gomez, Bergessio, Barrientos. All. Maran



Punto di Forza La rosa è rimasta la stessa che per larghi tratti della scorsa annata, ha dato spettacolo con il suo gioco rapido, tecnico e palla a terra. Ora bisogna ripetersi.



Che cosa serve? Maran ha ottenuto quello che aveva richiesto, cioè un estremo difensore affidabile e giovane come Frison del Vicenza. Manca un vice Bergessio e almeno due elementi di prospettiva in difesa.



Sogno Proibito Mantenere i propri gioielli in squadra. Barrientos, Gomez, Izco, Lodi, Spolli, Marchese: tutti al centro di voci di calciomercato che fino ad agosto non lasceranno in pace i tifosi etnei.



Incognita Primo anno dopo Lo Monaco. L’attuale ad del Genoa era il collante perfetto tra squadra, dirigenza e calciomercato. Come detto sopra, Maran saprà riproporre il bel gioco espresso da mister Montella nella passata stagione? I vari Lodi, Gomez, Barrientos e Spolli dopo essere stati accostati a grandi squadre, con quali motivazioni giocheranno questo campionato con la maglia etnea? Tanti, troppi interrogativi per la compagine siciliana.



CHIEVO VERONA



Modulo 4-3-1-2: Sorrentino; Sardo, Andreolli, Papp, Dramè; Luciano, Rigoni, Hetemaj; Therau; Pellissier, Di Michele. All. Di Carlo



Punto di forza Stefano Sorrentino e l’intera retroguardia clivense. Da sempre le squadre di Di Carlo, pur senza nomi altisonanti, sono sempre tra le meno battute dell’intero campionato.



Che cosa serve? Serve un rinforzo per reparto. In difesa almeno un centrale e un terzino di fascia destra, in caso di probabile partenza di Andreolli e Sardo. A centrocampo preso Rigoni dal Novara, manca ancora un giocatore in grado di far tirare il fiato ai titolari. Per l’attacco sempre aperta la caccia al vice Pellissier.



Sogno Proibito Florenzi Alessandro. Il giovane della Roma ha l’identikit del centrocampista di cui ha bisogno Mimmo Di Carlo sulla trequarti per dare brio e velocità alla manovra.



Incognita Il settore avanzato della squadra veronese non è tra i più rassicuranti. Pellissier pare inizi ad essere in fase di declino, Di Michele è esperto, ma non è mai stato un bomber da 15 gol a stagione. Urge trovare soluzione.



FIORENTINA



Modulo 4-3-3: Neto; Cassani, Camporese, Nastasic, Pasqual; Cuadrado, Lazzari, Olivera; Cerci, El Hamdaoui, Jovetic. All. Montella



Punto di forza Con la permanenza di Jovetic, sicuramente l’attacco. El Hamadoui è potenzialmente un ‘crack’, e Cerci, Cuadrado e Vargas assicurano l’imprevedibilità giusta nelle ali.



Che cosa serve? Le cessioni di Gamberini e Behrami, hanno ridotto all’osso i giocatori a disposizione di Montella. In particolare a centrocampo c’è una sovrabbondanza di laterali, ma nessun interno in grado di impostare e rilanciare l’azione d’attacco. Per la porta prosegue la telenovela Viviano, e deve arrivare almeno un’altra punta di peso.



Sogno Proibito Certamente i viola non potranno prescindere dall’acquisto di un mediano e un regista in grado di far fare il salto di qualità necessario alla squadra. Due nomi su tutti: Poli della Sampdoria e lo svedese Elm dell’Az.



Incognita In questo momento la Fiorentina è un cantiere aperto. Non certamente la situazione ideale di lavoro per Montella. L’ambiente depresso e le polemiche tra tifosi e i Della Valle fanno il resto. Si prospetta un'altra stagione non semplice.



GENOA



Modulo 4-4-2: Frey; Tomovic, Canini, Von Bergen, Antonelli; Jankovic, Kucka, Jorquera, Merkel; Gilardino, Immobile. All. De Canio



Punto di forza Gilardino e Immobile se trovano l’intesa sul campo da gioco, sono potenzialmente una coppia letale per il grifone e le difese avversarie.



Che cosa serve? Un centravanti in grado di risolvere le partite entrando dalla panchina, e un centrocampista per far rifiatare Kucka.



Sogno Proibito Borriello di nuovo sotto la Lanterna? Chi vivrà vedrà!



Incognita Lo scandalo scommesse potrebbe “regalare” punti di penalizzazione in classifica alla compagine grifona. Parlando in termini tecnici Lo Monaco ha comprato la solita manciata di giovani sudamaricani. Ci avrà visto giusto anche questa volta?



INTER



Modulo 4-2-3-1: Handanovic; Zanetti, Silvestre, Samuel, M’Baye; Guarin, Cambiasso; Palacio, Snejider, Coutinho; Milito. All. Stramaccioni



Punto di forza Andrea Stramaccioni. Sembra strano, ma il giovane tecnico romano, in questo momento, è la vera arma in più della squadra nerazzurra. Dalle sue capacità di condottiero passeranno le fortune della stagione del biscione



Che cosa serve? Manca un vice Milito, un trequartista che sappia destreggiarsi su tutte il fronte offensivo e un terzino sinistro.



Sogno Proibito Lucas. Il baby fenomeno del San Paolo è in cima alla lista delle preferenze sia del patron Moratti, sia di mister Stramaccioni.



Incognita Una volta piazzati gli esuberi di lusso (Julio Cesar, Maicon, Stankovic), bisognerà operare bene e con profitto sul mercato. Sarà l’anno della riscossa per Cambiasso e Zanetti dopo le critiche degli ultimi due anni?



JUVENTUS



Modulo 3-5-2: Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Liechstainer, Vidal, Pirlo, Marchisio, De Ceglie; Vucinic, Giovinco. All. Conte



Punto di forza Se si saprà ripetere ai livelli dello scorso anno, sicuramente Andrea Pirlo. Il genio azzurro, nonostante le 33 primavere, continua a rimanere il miglior regista della Serie A.



Che cosa serve? Rinforzati (e bene) centrocampo e difesa, manca la ciliegina sulla torta in attacco.



Sogno Proibito Ad inizio estate erano Suarez e Higuain. Ora in gran voga vi è Jovetic. Sullo sfondo l’olandese Van Persie. Da questo mazzo di campioni uscirà fuori il giocatore dei sogni, tanto invocato da Antonio Conte.



Incognita Sarà un luogo comune, ma è altresì vero, che quest’anno la Juve, rispetto lo scorso anno, dovrà competere ad altissimi livelli su tre fronti. E la domanda sorge spontanea. L’asse centrale della mediana della Juventus (Vidal-Pirlo-Marchisio) saprà mantenere lo stesso ritmo della passata stagione? Se si, “rischio” triplete in vista per la Vecchia Signora.



LAZIO



Modulo 4-4-2: Marchetti; Konko, Dias, Biava, Radu; Lulic, Ledesma, Hernanes, Ederson; Klose, Zarate. All. Petkovic



Punto di forza Il centrocampo con l’arrivo di Ederson acquista caratura europea. Potrebbe essere l’anno della definitiva esplosione di Senad Lulic. Sulla sua duttilità fa molto affidamento il tecnico ex Sion.



Che cosa serve? Innanzitutto sfoltire la rosa, attualmente troppo larga e difficile da gestire. Una volta venduto il surplus, via all’acquisto di un centrale difensivo di statura internazionale e un esterno sinistro di difesa con spiccate qualità offensive.



Sogno Proibito Federico Balzaretti. Il biondo terzino del Palermo, e della nazionale, sarebbe perfetto per il gioco che ha in testa il nuovo coach biancoceleste.



Incognita L’adattamento del tecnico serbo Petkovic al nostro campionato. Al Sion ha incantato, ma si sa che a Roma le pressioni e l’esigenza della tifoseria sono ben diverse.



