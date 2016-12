foto Ap/Lapresse Correlati DOSSIER LONDRA 2012

PREMI, ITALIA LA PIU' GENEROSA IN UE 12:26 - C'è già chi le ha ribattezzate “Fantozziadi”. Nonostante la proverbiale meticolosità del popolo inglese, qualcosa continua a non girare per il verso giusto dalle parti di Londra, a pochi giorni dall'inizio dei Giochi. Nove persone sono rimaste intrappolate in un ascensore del centro stampa, la gloriosa metropolitana “Tube” è sempre più acciaccata e le nuove infrastrutture non sembrano adeguate. La città è già in tilt. - C'è già chi le ha ribattezzate “Fantozziadi”. Nonostante la proverbiale meticolosità del popolo inglese, qualcosa continua a non girare per il verso giusto dalle parti di Londra, a pochi giorni dall'inizio dei Giochi. Nove persone sono rimaste intrappolate in un ascensore del centro stampa, la gloriosa metropolitana “Tube” è sempre più acciaccata e le nuove infrastrutture non sembrano adeguate. La città è già in tilt.

Tre delle dodici linee della metropolitana londinese si sono inceppate. Per le strade della capitale britannica il traffico è perennemente bloccato e le preferenziali olimpiche, alle quali possono accedere solo i possessori di un apposito pass, hanno creato innumerevoli disagi.



Non è solo la “Tube”, la metropolitana più vecchia del mondo, a fare cilecca. Anche le nuovissime infrastrutture non sembrano in grado di reggere l'invasione che inevitabilmente un evento come le Olimpiadi comporta. Solo i giornalisti a Londra sono circa 20mila. La rete di telefonia cellulare si blocca molto spesso e neppure gli ascensori fanno il loro dovere.



Nove persone, di cinque nazionalità differenti, sono rimaste chiuse per oltre un'ora nell'ascensore del centro stampa internazionale a causa di un incendio. Neanche i soccorsi sono stati sufficientemente tempestivi tanto che una donna ha accusato qualche problema respiratorio.



Il peggio però deve ancora venire. Venerdì partiranno i Giochi e Londra dovrà affrontare anche il problema scioperi: con gli occhi di tutto il mondo puntati sulla capitale britannica, i lavoratori della sigla sindacale Rmt si asterranno dal lavoro per protestare contro il mancato pagamento degli straordinari.



Olimpiadi “fantozziane”, quindi. Anche se, trattandosi di Londra, più che Paolo Villaggio sarebbe il caso di scomodare Mr Bean, il maldestro personaggio interpretato da Rowan Atkinson.