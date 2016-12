Prove tecniche di Milan. Stasera c'è lo Shalke

foto Ap/Lapresse

09:40

- Seconda uscita stagionale per il Milan di Massimiliano Allegri che questa sera sfiderà i tedeschi dello Shalke 04, giunti terzi in Bundesliga la scorsa stagione. Un altro test importante per i rossoneri dopo il Trofeo Tim andati in scena sabato. Orfano di Thiago Silva in difesa e Zlatan Ibrahimovic in attacco, il Milan è alla ricerca di nuovi equilibri. L'amichevole sarà trasmessa da Premium Calcio alle 19.