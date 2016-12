foto Afp Correlati CAGNOTTO CADE DAL TRAMPOLINO

L'atleta armeno che conquisterà la medaglia d'oro si porterà a casa 850mila euro, più di sei volte il premio riservato agli italiani. Gagik Tsarukyan, magnate e presidente del Comitato olimpico locale, ha promesso 700mila euro agli atleti che saliranno sul gradino più alto del podio. Ai quali si aggiungono i 100mila euro messi in palio dal governo e i 50mila del Coni armeno.E il Vecchio continente muore di invidia.

Anche quattro anni fa, in occasione dei Giochi di Pechino, Tsarukyan promise una ricompensa a cinque zeri. Ma non bastò per portare in vetta un nazionale armeno. Il Paese caucasico, infatti, portò a casa sei medaglie di bronzo, risultato di tutto rispetto ma non sufficiente per spartirsi il malloppo.



Le cose dalle parti del Caucaso sembrano andare molto meglio che in Europa. L'Italia ha promesso ai suoi atleti, in caso di vittoria, 140mila euro. 75mila euro per l'argento e 50mila per il bronzo. Cifre ben lontane da quelle armene ma che rappresentano le più alte nel Vecchio continente. In tempi di crisi, infatti, i Comitati olimpici sono stati costretti a tirare la cinghia.



Gli atleti tedeschi e austriaci possono aspirare, al massimo, a 16mila euro. Le cose vanno un po' meglio in Francia dove un oro vale 65mila euro, 10mila in più rispetto al premio cinese. Sorridono i russi che, in cima al podio incasseranno 106mila euro, cifra simile a quella promessa agli atleti statunitensi.



E i padroni di casa? Niente, zero. Per gli inglesi chi vinceranno un oro davanti ai propri tifosi, a disposizione c'è solo la gloria e un posto nella Storia.