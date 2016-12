Londra 2012, il 27 i capi di Stato dalla Regina

foto Ansa Correlati DOSSIER LONDRA2012

CALENDARIO 10:06 - Il 27 luglio, prima del via ufficiale ai Giochi, la Regina Elisabetta darà un ricevimento a Buckingham Palace per i capi di Stato e di governo arrivati a Londra per le Olimpiadi. Lo riferisce il sito della Corona britannica. Per l'Italia dovrebbe esserci il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Domani saranno ricevuti i membri del Cio (Comitato olimpico internazionale).

Padroni di casa saranno la regina Elisabetta II e suo marito, il duca di Edimburgo. La famiglia reale seguirà quasi quotidianamente gli eventi in programma durante i Giochi Olimpici. Secondo quanto rivela l'edizione odierna del "The Telegraph", l'agenda di William, Kate e Harry è infatti piena di appuntamenti legati alla grande kermesse, in linea con il loro ruolo di ambasciatori per il Team GB.



A Harry il beach volley

Il principe Harry dovrebbe seguire in particolar modo gli incontri di beach volley, nonché il suo idolo Usain Bolt con il quale ha dato vita ad una simpatica gara sui 100 metri in occasione di una recente visita in Giamaica.



Kate l'hockey femminile

La duchessa di Cambridge, sulla scia dello sport che praticava al tempo del college, seguirà a sua volta da vicino la squadra britannica di hockey femminile, prevedendosi inoltre una sua presenza con William sugli spalti di Wimbledon a sostegno del tennista scozzese Andy Murray.



William alle gare di nuoto

Il duca di Cambridge, nel suo ruolo di presidente della Football Association e patron della English Schools' Swimming Association, presiederà alle gare di nuoto, di pallanuoto e ad almeno una delle partite di calcio in cui sarà impegnato il Team GB.



Poi tutti a seguire Zara

Ai giovani rappresentanti della famiglia reale si uniranno quindi il principe Carlo e la duchessa di Cornovaglia al momento in cui Zara Phillips, nipote della regina Elisabetta, sarà di scena a Greenwich Park nelle prove di equitazione.



William, Kate e Harry a sostegno del ciclista Cavendish

E ancora William, Kate e Harry sono attesi lungo le strade del ciclismo a sostegno del portacolori britannico Mark Cavendish, con le prove sulle due ruote che si apriranno e concluderanno proprio nello scenario di Buckingham Palace.



Giovedì l'arrivo della fiamma olimpica

E sempre nella residenza reale è attesa giovedì la fiamma olimpica durante il suo percorso nel cuore della Greater London.



La Regina alla cerimonia di apertura

Quanto alla regina Elisabetta e il principe Filippo, saranno chiamati venerdì alla cerimonia di apertura, quindi attesi il giorno successivo a una visita guidata del Parco Olimpico.