Frasi omofobe, la Uefa multa Cassano

- Antonio Cassano è stato multato di 15mila euro per le frasi sui gay pronunciate durante gli Europei di Polonia e Ucraina. I responsabili del governo del calcio continentale hanno bollato come "discriminatorie" le affermazioni dell'attaccante azzurro che, in conferenza stampa, aveva detto: "Froci in Nazionale? Spero di no". Cassano si era poi scusato con un comunicato stampa: "Tutte le scelte vanno rispettate".