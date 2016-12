Solo gli uomini viaggiano in business class

foto Afp Correlati MICHELLE, RISCALDAMENTO SEXY

Gli uomini comodi e coccolati in business class, le donne strette in economy. Niente parità di sessi per gli olimpionici giapponesi e australiani in volo per partecipare ai Giochi di Londra che partiranno venerdì prossimo. La calciatrici orientali e le cestiste di Sidney non godono degli stessi privilegi dei colleghi. E pensare che la squadra femminile giapponese di calcio è campione del mondo in carica.

Nel 2011, sconfiggendo ai rigori gli Stati Uniti, il Giappone ha alzato nei cieli tedeschi la Coppa del Mondo di calcio femminile. L'anno precedente, sempre dagli 11 metri, i calciatori giapponesi sono stati eliminati agli ottavi di finale dei Mondiali sudafricani dal Paraguay. Ma il merito, dalle parti di Tokyo, non sembra condizionare il Comitato olimpico di Tokyo che ha piazzato in prima classe gli uomini e in seconda le donne.



Anche a Sidney è in vigore la discriminazione per sesso. Posti in business class solo per la squadra maschile di basket, con le colleghe costrette a farsi spazio negli scomodi sedili in economy. Il viaggio Sidney-Londra dura più di 22 ore e le cestiste non l'hanno presa affatto bene tanto che i vertici del basket locale hanno deciso di intervenire.



Il Coni australiano, dopo le prime polemiche, è intervenuto a tempo di record dando il via alla revisione delle regole di viaggio in vista delle Olimpiadi di Londra. Il direttore vicario di Basketball Australia, Scott Derwin, ha assicurato che la revisione prevede discussioni con le Opals, la squadra femminile, con quella maschile dei Boomers e con il Comitato Olimpico Australiano.



Come in Giappone, neppure in Australia la discriminazione ha una base meritocratica: le Opals hanno infatti vinto l'argento nelle ultime tre Olimpiadi, mentre i Boomers non hanno mai preso medaglie olimpiche.