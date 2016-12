foto Ap/Lapresse 19:08 - A otto giorni dal via, le Olimpiadi di Londra perdono uno dei più grandi protagonisti. Rafael Nadal ha annunciato che non parteciperà ai Giochi a causa di alcuni problemi fisici che lo affliggono da tempo. Il tennista spagnolo non potrà dunque difendere sui campi della Gran Bretagna l'oro conquistato a Pechino quattro anni fa. La Spagna, inoltre, sarà costretta a cercare un nuovo portabandiera. - A otto giorni dal via, le Olimpiadi di Londra perdono uno dei più grandi protagonisti. Rafael Nadal ha annunciato che non parteciperà ai Giochi a causa di alcuni problemi fisici che lo affliggono da tempo. Il tennista spagnolo non potrà dunque difendere sui campi della Gran Bretagna l'oro conquistato a Pechino quattro anni fa. La Spagna, inoltre, sarà costretta a cercare un nuovo portabandiera.

Nadal: "Sarei egoista a giocare lo stesso"

Rafael Nadal ufficializza con una nota la sua rinuncia alle Olimpiadi: "Non sono nelle condizioni per scendere in campo, è uno dei momenti più tristi della mia vita. Devo pensare ai miei compagni e al bene dello sport spagnolo, non posso essere egoista e devo lasciar giocare un altro mio compagno che abbia una preparazione migliore e sia nelle condizioni di poter giocare".



Il tennista dovrà ora rinunciare anche a rappresentare il suo Paese come portabandiera: "Non poteva esserci momento più speciale che essere il portabandiera della Spagna alla cerimonia d'apertura, potete immaginare quanto sia stata difficile questa decisione".