- I Giochi di Londra2012 si avvicinano e gli italiani non vogliono farsi trovare impreparati. Così, su eBay, è già scattata la corsa a cimeli e ad attrezzi utili per tornare in forma e sentirsi così un po' meno in colpa davanti alla tv. E' il ciclismo lo sport olimpico che conta il maggior numero di oggetti venduti ogni ora. Secondo il calcio, terzo l'universo palestra. A ruba anche gli oggetti dedicati ai campioni.