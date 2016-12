foto Twitter 17:30 - Niente distrazioni o fuga di notizia. Dal 27 luglio al 12 agosto gli atleti azzurri non potranno utilizzare i social network. Nonostante il regolamento redatto dal Coni chieda agli azzurri solamente di non divulgare informazioni su competizioni e avversari, nella realtà è scattato il divieto e già si parla di “Silenzio olimpico”. Da Magnini a Flavia Pennetta, piovono tweet di commiato e di arrivederci. - Niente distrazioni o fuga di notizia. Dal 27 luglio al 12 agosto gli atleti azzurri non potranno utilizzare i social network. Nonostante il regolamento redatto dal Coni chieda agli azzurri solamente di non divulgare informazioni su competizioni e avversari, nella realtà è scattato il divieto e già si parla di “Silenzio olimpico”. Da Magnini a Flavia Pennetta, piovono tweet di commiato e di arrivederci.

Negli scorsi giorni i primi atleti giunti da tutto il mondo al Villaggio olimpico di Londra hanno pubblicato foto e indiscrezioni. Non gli azzurri, che dovranno adeguarsi alle rigide regole del Coni. Il contratto, firmato da tutti gli atleti, parla chiaro: tweet o post su Facebook e altri social network «non devono riportare notizie sulle competizioni o commenti sulle attività di altri partecipanti o persone accreditate, o pubblicare qualunque informazione di tipo confidenziale o privato relativa a qualsiasi altra persona o organizzazione».



Onde evitare qualsiasi problema, gli atleti azzurri hanno scelto il silenzio e hanno salutato amici, fan e follower prima di partire per la capitale britannica: “Inizia il silenzio olimpico, Non potrò più scrivere, almeno questo è quello che mi hanno detto...” scrive la tennista Flavia Pennetta. “Ci sentiamo al rientro” pubblica il nuotatore Filippo Magnini.



Sulla scia di Pennetta e Magnini anche i messaggi di tanti atleti azzurri pronti per la sfida a cinque cerchi: “Ragazzi è iniziato il silenzio olimpico... Si spegne twitter e fb ... Mi dispiace non rendervi partecipi delle nostre imprese ... A presto” scrive Marco Orsi. “Da stasera inizia il silenzio Olimpico....ci sentiamo a Olimpiadi finite. Mi raccomando ragazzi. Fate un gran tifo...” gli fa eco Michele Santucci.



Anche il nuotatore Luca Dotto si congeda: “Inizia il silenzio olimpico!! Statemi bene gente ;) sappiate che pur di dare il massimo mi faró esplodere i polmoni!! ;)”. Erika Fasana e Gianluca Maglia, infine, ribadiscono le ferree regole del Comitato olimpico italiano: “Ragazzi, inizia il silenzio olimpico. Per un mese non potrò pubblicare foto o divulgare notizie” scrive la ginnasta comasca. “inizia il SILENZIO OLIMPICO ció vuol dire che non potrò utilizzare nessun tipo di social network fino alla fine di Londra 2012...” chiude il nuotatore catanese.