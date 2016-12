- Il comitato organizzatore delle Olimpiadi di Londra ha deciso di ritirare 500mila biglietti per le partite di calcio che inizieranno il 25 luglio, due giorni prima del via. Anche le cerimonia inaugurale sarà tagliata: 30 minuti in meno. Ufficialmente per consentire agli spettatori di prendere in tempo i mezzi pubblici, per il Sun, invece, per motivi di sicurezza. La stampa tedesca infierisce: “Sarà un disastro”.

Cerimonia tagliata

Niente sequenza di acrobazie con motociclette. Quella parte della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Londra, prevista per venerdì 27 luglio, è stata cancellata. Gli organizzatori spiegano che la decisione è stata presa per permettere agli spettatori di tornare a casa in tempo. Non è d'accordo il tabloid The Sun, secondo il quale il vero motivo è da ricercare nella ormai nota carenza di guardie di sicurezza che potrebbe rendere le code all'ingresso molto lunghe.

La cerimonia dovrebbe terminare tra la mezzanotte e le 00.30 e ad assistervi saranno 62.000 spettatori. Danny Boyle - regista della cerimonia da 27 milioni di sterline, che iniziera' alle 21.00 di venerdi' 27 luglio - ha allestito uno spettacolo che mettera' in mostra una visione tradizionale della campagna britannica, completa di cavalli, mucche e pecore.

Ridotta la capienza degli stadi

Sono un milione i biglietti per il calcio olimpico ancora invenduti. La soluzione, a pochi giorni dal via, è drastica: ridurre la capacità degli impianti interessati. Il provvedimento è stato preso a causa della scarsa richiesta da parte del pubblico, in particolare per i match in programma a Cardiff e Glasgow.



Gli organizzatori sono comunque soddisfatti per le vendite registrate: “Nessuno ha venduto tanti biglietti per il calcio – ha affermato Sebastian Coe di Locog - sapevamo del resto che l'attrattiva del calcio alle Olimpiadi è sempre una sfida”.



Der Spiegel: “Disastro di dimensioni olimpiche”

La stampa tedesca gira il coltello nella piaga. Clima, sicurezza, trasporti... Secondo le affilate penne dei giornalisti dell'edizione online del Der Spiegel, i Giochi di Londra saranno un disastro: “Londra e i Giochi Olimpici non sono chiaramente fatti l'uno per l'altro, le Olimpiadi saranno un arduo ostacolo per tutti. La metropolitana londinese, che è la più vecchia e affollata del mondo, dovrà fare fronte a un milione di visitatori al giorno. Allo stesso tempo, i ristoranti, gli autobus, i concerti e gli hotel sono sempre pieni e molto cari. Il tempo è stato fin qui freddo e grigio, ed i meteorologi prevedono per le Olimpiadi pioggia, pioggia e ancora pioggia”.



Secondo il Der Spiegel, “Londra è una città con tante attrazioni, è la più colorata delle capitali europee, ma non è sicuramente il posto ideale per ospitare eventi di questo tipo”.