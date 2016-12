"Quella di Filippo era una battuta, ci mancherebbe altro" taglia corto la bella nuotatrice che, in Gran Bretagna, cercherà di difendere l'oro nei 200 stile libero conquistato quattro anni fa a Pechino.

"Dopo Londra mi prendo un anno sabbatico"

Indipendentemente dai risultati che riuscirà a ottenere alla trentesima edizione dei Giochi, Federica Pellegrini ha deciso che, dopo la cerimonia di chiusura, si prenderà una lunga pausa: "Il prossimo anno stacco. Per continuare a nuotare in futuro mi devo prendere un anno sabbatico, tutto per me. Il prossimo anno ci saranno i Mondiali e punterò a ualificarmi con la staffetta, ma non farò gare individuali. Voglio fare tutte quelle cose che adesso faccio di corsa. Anche le vacanze, la settimana bianca, che non faccio da vent'anni. E' da quando ho quindici anni che non mi sono mai fermata".



"Ho paura dell'acqua profonda"

La campionessa di Mirano ha trascorso buona parte della sua vita in piscina. Eppure detesta l'acqua profonda al punto di temerla: "Ho paura di nuotare in mare. Ho paura dell'acqua profonda. Secondo me son fatta proprio per stare in superficie. L'importante è non sapere che sotto di me non c'è niente, perché altrimenti scatta la paura, la fobia".



"Avevo paura di annegare"

In passato ripetuti attacchi di panico avevano messo a rischio il prosieguo della sua carriera: "Due anni fa ho avuto un attacco di broncospasmo: non si sapeva che ne soffrissi. Mi sono fermata, perché non riuscivo più a respirare. Mi hanno tirato fuori a braccia. Dagli esami ho capito il problema e lo abbiamo tenuto sotto controllo. Le mie sensazioni in testa erano bruttissime. Ogni volta vivevo con l'incubo che potesse ricapitarmi. Diventavo bordeaux, avevo una paura fottuta di entrare in acqua e di rimanerci. Avevo il terrore di annegare".