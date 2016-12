Alle Olimpiadi con il pancione di 8 mesi

foto Afp Correlati Malesia, un lingotto per l'oro 11:20 - La tiratrice Nur Mohamed Suryani Taibi prenderà parte alle Olimpiadi di Londra con il pancione. L'atleta della Malesia è infatti incinta di otto mesi. Lo ha scoperto due giorni prima di qualificarsi ma non ha voluto gettare al vento l'occasione di entrare nella storia come prima tiratrice malaysiana a partecipare ai Giochi. Taibi non è però la prima atleta incinta. E' già accaduto in almeno tre altre occasioni. - La tiratrice Nur Mohamed Suryani Taibi prenderà parte alle Olimpiadi di Londra con il pancione. L'atleta della Malesia è infatti incinta di otto mesi. Lo ha scoperto due giorni prima di qualificarsi ma non ha voluto gettare al vento l'occasione di entrare nella storia come. Taibi non è però la prima atleta incinta. E' già accaduto in almeno tre altre occasioni.

La squadra malaysiana conta su 30 atleti. Ma le prime pagine sono tutte per lei, Nur Mohamed Suryani Taibi, che subito dopo i Giochi partorirà un figlio. “Ho faticato per ottenere la qualifica e volevo quel posto che mi ero guadagnata – ha spiegato – Ho dovuto assicurare il comitato olimpico malaysiano riguardo il mio stato di salute e ora sono pronta per puntare in alto”.